無照又毒駕！西濱聯結車司機猛撞工程車釀2死 法院判決出爐
台61線西濱快速道路北上122K，前年7月間發生一起嚴重車禍，當時公路總局2名外包商人正在進行道路測量，不料一輛砂石車竟從後方高速撞上，導致2人失去呼吸心跳送醫搶救不治，雖事後楊姓駕駛辯稱是因彎腰撿打火機，未注意車前路況，才釀成意外，不過尿檢卻發現楊男有毒品反應，苗栗地院審理後依施用第二級毒品罪判楊男5月徒刑，得易科罰金15萬元；另外，依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑6年。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，2022年7月1日上午，無照的楊男駕駛聯結車從雲林北上至桃園，但行經台61線時，卻追撞前方正在進行測量的工程車，強大衝擊力造成工人及工程車司機受有肋骨多處骨折合併外傷性休克等傷勢，緊急送往醫院仍回天乏術。
起初楊男供稱是為了撿打火機才會一時失控釀禍，但相關單位調查後卻發現楊男有安非他命反應，雖然楊男堅稱5天前有吸過毒，否認吸毒與車禍的關聯，不過苗栗地院審理後，仍依施用第二級毒品罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；另外，服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，則判處有期徒刑6年。
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