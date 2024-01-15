百萬象迷還有機會！讀賣巨人軍90週年紀念台灣賽第二波門票釋出
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」門票已在去年12月12日於udn售票網開賣，第一階段售票開放2萬6千席，其中3月2日場次開賣即秒殺，足見巨人軍跟台灣人氣球隊的號召力，如今第二階段預售日期終於落定！確定於1月22日開賣，呼籲球迷把握機會搶票。
記者吳政紘/綜合報導
為配合場地考量，本次賽事售票採階段性進行，首波開放單場2萬6千席，包含內、外野第一層以及內野第二層觀眾席。主辦單位今日宣布第二階段售票，單場將加開外野第二層座位，總計超過4千席，票價為1,180元，這也是臺北大巨蛋首次開放2樓外野區域觀眾席。據悉，讀賣巨人應援團早已鎖定右外野區塊進駐，屆時外野將充滿濃厚的日式應援氛圍，現場將更豐富好玩！想感受正統日本棒球文化的球迷千萬不要錯過這次外野門票加開。「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」第一階段單場完售成績已打破2001年世界盃棒球賽中美之戰的2萬5千人進場人數紀錄，現進入第二階段加開，可望持續刷新台灣棒球賽事進場人數歷史新高！
讀賣巨人軍非常重視這兩場交流賽，去年巨人社長今村 司與新人王「終結者」大勢親自來台出席造勢記者會，致詞時社長今村 司更是親口掛保證今年3月一定會帶領全一軍陣容來台應戰，面對如此難得機會，主辦單位仍以「席次全開」方向邁進，持續爭取開放內野高樓層座位，期待能與所有球迷共創台灣棒球新里程碑。
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」第二階段將在1月22日 中午12:00於udn售票網開放購票，建議民眾可提前至售票系統完成會員註冊，把握搶票時機。主辦單位也特別提醒，屆時仍會啟動排隊機制，並且每位會員單筆訂單「單場」限購四張，盼能讓每位球迷都有入場機會。由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」第二階段預售票將於1月22日中午12:00於udn售票網正式開賣（3/2中信兄弟https://reurl.cc/edqgRb；3/3樂天桃猿https://reurl.cc/Ojdgl3），最新消息請鎖定官網(https://reurl.cc/p5N8Qx)或官方粉絲專頁(https://reurl.cc/6QmXAd)。
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