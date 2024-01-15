張哲瀚遭中國封殺星途不滅！海外復出霸榜音樂平台 趁勢推寫真集
32歲大陸男星張哲瀚外貌出眾，2015年在《琅琊榜》飾演少年林殊嶄露頭角，2021年憑藉在武俠劇《山河令》中飾演男主角周子舒受到廣泛關注。2021年張哲瀚因靖國神社事件受到大陸封殺，沒想到往海外發展星途無限，去年發行的歌曲《冰川消失那天》、《變成星星照亮你》登上台灣音樂排行榜冠軍；近日推出的寫真集首刷全賣光。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，張哲瀚在中國演藝事業受阻後，轉往海外發展，去年他在泰國、馬來西亞等地舉辦演唱會及粉絲會，而且在台灣每推出一首單曲，必定登上各排行榜冠軍。去年底他推出個人寫真集《藍風的信Hyacinth》，據悉，一本2500元的寫真集初版6000本已售罄，目前趕工印製中，人氣不容小覷。
張哲瀚2021年靠著《山河令》爆紅，不過才短短4個月，卻被網友挖出他2018年曾在日本靖國神社前所拍下的紀念照，引起中國網友質疑他「親日」的敏感政治議題，雖然張哲瀚火速道歉，「為曾經無知的自己羞愧，更對之前不當行為道歉。」但仍遭到品牌切割，代言受到影響，官方媒體更是全面圍剿。隔年，他在海外各大音樂平台推出新專輯《深藍者》復出，登頂iTunes全球總榜第一，雖然被中國封殺卻滅不了他的星途。
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