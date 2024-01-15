特企／年末大掃除！床墊清潔靠這四招　新春換床墊再享開運好禮

床墊清潔一：使用保潔墊
床墊表層為布料且內部不易清潔，如果不慎打翻飲料，或是小朋友尿床、女性生理期等，都很難徹底清理乾淨，因此楊執行長建議，使用床墊時，在床單下多裝一層防水保潔墊，可以有效阻隔液體滲透，清潔時只需將保潔墊拆除，丟進洗衣機，就能輕鬆洗淨。
床墊清潔二：吸塵器吸除毛髮、碎屑
床墊躺久了難免有些毛髮、灰塵、甚至是飲食掉落的碎屑，楊執行長表示可用吸塵器將床墊表面以及四周角落都清理一遍，以免日積月累的灰塵碎屑長期與皮膚近距離接觸，影響健康。
床墊清潔三：小蘇打粉吸附髒汙異味
若是液體不慎直接傾倒在床墊上，應即時用乾抹布將液體擦乾，並將小蘇打粉與水混合的清潔劑均勻鋪在髒汙處，吸附髒污和水氣、異味，靜置6-8小時後，再用乾淨濕布將小蘇打粉擦除，並用吸塵器吸除餘粉。
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如果床墊的髒污太過嚴重，則建議交給專業的床墊清潔廠商，以免自行清潔反而越弄越糟。而若是髒污已經太久沒處理，根深蒂固，甚至有發霉、異味的狀況，楊執行長則建議應該換張新床墊，以免細菌、黴菌影響人體健康。
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