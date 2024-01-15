NBA／KD、Booker、Beal聯手轟出78分！太陽127:116賞拓荒者4連敗
鳳凰城太陽今（15）日客場出戰波特蘭拓荒者，太陽靠著「三巨頭」Bradley Beal、Kevin Durant與Devin Booker合砍78分，先發五人得分全數上雙，終場就以127:116擊退拓荒者收下2連勝，拓荒者則是吞下近期4連敗。
記者張志宇／綜合報導
首節雙方攻勢你來我往，由拓荒者取得33:31領先，但進到次節拓荒者熄火，反觀太陽火力全開，在「三巨頭」單節合砍18分的帶領下，單節打出40:28。進到下半場後，太陽依舊保持雙位數領先，雖末節拓荒者一度將分差縮減至個位數，但最終反撲無效，終場就以116:127不敵太陽。
本場太陽全員皆兵，先發五人全員得分上雙，Devin Booker全場22投14中，攻下全場最高的34分，並送出7助攻6籃板，Kevin Durant則是16投8中，拿下21分6助攻5籃板，Bradley Beal 13投9中，拿下23分5助攻4籃板，Gratson Allen與Jusuf Nurkic分別挹注20分與14分。
此戰拓荒者輸球最大原因，與新少主「探花秀」Scoot Henderson手感低迷有關，雖攻下33分且送出9助攻，但全場31投僅11中，命中率僅35.4%，此外拓荒者近期飽受傷兵所苦，今日僅靠8人輪換應戰。