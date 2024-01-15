全台「觀光亮點壯遊」正夯　體驗新社山城冬韻之美

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觀旅局長陳美秀表示，新社花海暨台中國際花毯節是山城賞花旅遊序幕，緊接著12月黃金楓、白雪木盛開，1月迎來梅花、櫻花綻放，如同一場自然彩繪，繽紛花卉將整座山城裝點成一幅冷峻中帶著詩意的畫作；另現正是適合露營的季節，相較深山，新社地理位置適中，冬日暖陽灑落、氣候舒適宜人，推薦露營愛好者來場輕旅露營，在大自然的懷抱中享受療癒放鬆的平靜和愉悅。
陳美秀說，交通部觀光署舉辦「2023觀光亮點壯遊記」，活動期間自去年12月16日至今年3月8日，為冬季旅遊增添一陣暖意，參與者只需與觀光亮點現場手拿牌合影，上傳照片到指定LINE官方帳號，即有機會參加抽獎。觀旅局也配合在新社星願紫風車、小路休閒農場、安妮公主花園、百菇莊4處著名觀光地點設有手拿牌，歡迎遊客來留下美好的回憶；另外，周邊的薰衣草森林、沐心泉休閒農場、桃李河畔等地，皆是冬日中的絕美景點。
觀旅局補充，完成10處亮點壯遊可參加交通部觀光署「神人級」抽獎，有機會抽取旅遊金5萬元；另完成5處、3處壯遊者則分別可參加「達人級」與「鐵粉級」抽獎，獎項包含飯店總統套房、高鐵假期、夜宿燈塔等獨家旅遊好禮。更多活動內容可至交通部觀光署觀光亮點獎官網查詢。