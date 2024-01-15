移動測速桿1年開單1758件　駕駛哀嚎挨

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林姓民眾表示，去年11月30日上午9點多，騎機車趕著回彰化，載年老的媽媽去看醫生，12月初，收到紅單指他在大里區環河路一段460號車速82公里，超速42公里，要繳罰鍰1萬2千元、記3點，還要吊扣牌照6個月，向市議員張芬郁陳情「我是逼不得已才會騎的如此快」，不知如何是好？
張芬郁表示，駕駛人嚴重超速非常危險無法認同，但若在急迫下不得已超速，「行政罰法」第十三條規定可不予處罰，過去有因載患者就醫以緊急避難規定判免罰的案例，但必須提出證據向交通裁決所申訴。
另有黃姓民眾反應，家住彰化在大里上班，每天騎機車往返大里區環河路一段，該路段慢車道筆直寬敞，速限40公里，派出所輪流派人去附近架設測速照相舉發，他曾收過4張罰單，附近有多家砂石廠，批評市府不研究如何改善交 通安全，只會把駕駛人當提款機。
張芬郁指出，去年（112年）該路段取締超速的違規案件多達11758件，相當一天舉發32件，但該路段去年也發生87件交通事故，造成2人死亡、42人受傷，顯見用移動式的測速照相舉發，絕對不是交通更安全的手段。
她要求警察局和交通局提擬更有效的方法，該路段沿線有多家砂石業者，砂石卡車進出車夜間砂石車進出的警示必須更明顯，沿線夜間照明也可加強，分析事故原因後加強改善交通設施，讓行車更安全。