引公關危機！航空公司拿「越南盾」開玩笑 挨批種族歧視
臉書小編如果緊跟時事，往往會獲得極大迴響，然而若是開錯玩笑，反而會引發公關危機。澳洲廉價航空捷星（Jetstar Australia）近期在官方臉書公然嘲笑「越南盾」，引起網友們熱議，有越南人認為被冒犯，也有人認為這是「種族歧視」，一時之間引來眾多越南網友的批評和轉發。
國際中心賴正琳／綜合報導
1月10日捷星航空在其官方Facebook以越南盾為題，開了一個玩笑：「不好意思，越南的貨幣稱為『盾』（dong），從客觀角度而言，挺好笑的。」並且，小編繼續留言：「100萬盾等於澳元65元，基本上，有澳幣65元就代表我是百萬富翁了。」
大量網民批評捷星航空有意恥笑越南是「窮苦國家」，並且毫不尊重越南。有越南網民痛批這個玩笑一點都不好笑，是在搞種族歧視；也有網民聲言永遠不會選擇搭乘捷星航空。越南語言學校PTE Master的老闆裴輝（Huy Bui）表示：「過去5年我搭捷星30到40次，在捷星正式道歉之前，我要抵制這間公司。要是連笑話是幽默還是乏味都分辨不出來，想必沒有能力當一家航空公司。」
該篇貼文引發民眾撻罰，在官方把貼文刪除之前，有近78萬FB用戶表達強烈不滿。捷星航空後來在官網發出道歉聲明，稱有關言論並不恰當，對造成大眾困擾感到抱歉，又稱會檢查作業流程，確保類似事件不再發生。