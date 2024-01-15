傑森史塔森當《蜂刑者》飆好評！疑影射「拜登兒犯罪」導演全說了

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美國男星喬許哈契森（Josh Hutcherson）在《蜂刑者》中飾演的大反派「佛瑞德丹佛斯」是美國總統的兒子，佛瑞德丹佛斯利用母親的名聲來經營犯罪事業。這樣的劇情設定，讓許多美國影迷聯想起現任美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）的經歷。韓特去年因為涉嫌在海外從事非法商業交易，而遭到美國司法部調查，共和黨宣稱，拜登在擔任副總統期間為兒子的生意「護航」，為2024美國總統大選投下震撼彈。美國網友表示：「我敢打賭編劇一定有參考拜登家族的事蹟！」
不過，當大衛艾亞被問到《蜂刑者》有無參考拜登父子的經歷時，他否認自己試圖在電影裡連結時事：「說到底，這只是一部動作片！關於有問題的第一家庭成員，白宮有著悠久且不分黨派的歷史。」喬許哈契森也認為，不該用現實事件來分析《蜂刑者》的劇情：「當你創作虛構的作品時，你總是希望它能紮根於一些可能的現實。」
《蜂刑者》故事描述：在摯友因遭詐騙而自殺身亡後，一名過去成謎的男子克雷（傑森史塔森 飾）滿腔怒火地對詐騙集團展開激烈的復仇。然而，當人們發現克雷曾是祕密組織「蜂刑者」的成員時，復仇不再只是他的私人恩怨，更是一場動搖國本的殺戮行動。《蜂刑者》現正熱映中。
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