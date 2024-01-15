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傑森史塔森當《蜂刑者》飆好評！疑影射「拜登兒犯罪」導演全說了

▲傑森史塔森化身《蜂刑者》飆好評，美國網友懷疑劇情影射拜登兒子犯罪事蹟，但導演大衛艾亞堅決否認。（圖／車庫）
▲傑森史塔森化身《蜂刑者》飆好評，美國網友懷疑劇情影射拜登兒子犯罪事蹟，但導演大衛艾亞堅決否認。（圖／車庫）

記者黃雅琪／綜合報導

由《怒火特攻隊》《自殺突擊隊》億萬動作票房導演大衛艾亞（David Ayer）執導，《玩命關頭系列》動作巨星傑森史塔森（Jason Statham）主演的《蜂刑者》（The Beekeeper），全台票房突破1200萬奪冠，更在世界各地收穫大量好評、一舉登頂全球票房冠軍。片中反派角色劇情被美國網友懷疑，是在影射美國總統拜登的兒子韓特犯罪事蹟，但導演大衛艾亞否認有關聯。

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▲傑森史塔森化身《蜂刑者》替摯友復仇。（圖／車庫）
▲▼傑森史塔森化身《蜂刑者》替摯友復仇。（圖／車庫）
▲傑森史塔森化身《蜂刑者》替摯友復仇。（圖／車庫）
 
在全球知名影評網站爛番茄上，《蜂刑者》獲得觀眾爆米花指數94%的超高分好評！本片強勁的票房表現和觀眾好評，也讓外媒推測《蜂刑者》很有可能成為傑森史塔森全新的系列電影。傑森史塔森在片中化身神祕的「蜂刑者」，精采的動作演出，也擄獲了許多台灣影迷的心，「看著傑哥大殺一方真的是超霸氣的」、「殺到底舒服，完全沒有冷場」、「人狠話不多的殺手代表，真的只能是傑森史塔森！」、「看他換上西裝殺人都要高潮了。」

▲喬許哈契森在《蜂刑者》演出反派角色「佛瑞德丹佛斯」。（圖／車庫）
▲喬許哈契森在《蜂刑者》演出反派角色「佛瑞德丹佛斯」。（圖／車庫）
美國男星喬許哈契森（Josh Hutcherson）在《蜂刑者》中飾演的大反派「佛瑞德丹佛斯」是美國總統的兒子，佛瑞德丹佛斯利用母親的名聲來經營犯罪事業。這樣的劇情設定，讓許多美國影迷聯想起現任美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）的經歷。韓特去年因為涉嫌在海外從事非法商業交易，而遭到美國司法部調查，共和黨宣稱，拜登在擔任副總統期間為兒子的生意「護航」，為2024美國總統大選投下震撼彈。美國網友表示：「我敢打賭編劇一定有參考拜登家族的事蹟！」

不過，當大衛艾亞被問到《蜂刑者》有無參考拜登父子的經歷時，他否認自己試圖在電影裡連結時事：「說到底，這只是一部動作片！關於有問題的第一家庭成員，白宮有著悠久且不分黨派的歷史。」喬許哈契森也認為，不該用現實事件來分析《蜂刑者》的劇情：「當你創作虛構的作品時，你總是希望它能紮根於一些可能的現實。」

《蜂刑者》故事描述：在摯友因遭詐騙而自殺身亡後，一名過去成謎的男子克雷（傑森史塔森 飾）滿腔怒火地對詐騙集團展開激烈的復仇。然而，當人們發現克雷曾是祕密組織「蜂刑者」的成員時，復仇不再只是他的私人恩怨，更是一場動搖國本的殺戮行動。《蜂刑者》現正熱映中。

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