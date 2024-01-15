▲下訂本月開始交車！JLR 中期改款 Discovery Sport 正式發表，售價 228 萬起！

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全新改款的Discovery Sport外觀基於Discovery家族DNA下進行更為運動化的更新，透過黑色對比色車頂、亮黑色Discovery徽飾、水箱護罩、側裙與後保險桿的點綴，展現個性化風格。搭配前保桿三爪式飾件，構成Discovery極具代表性的設計。此外，全新推出的瓦雷澤藍烤漆車色（Varesine Blue）與21吋亮黑色鋁合金輪圈可供選配，進一步滿足車主的更為個性化的需求。
全新改款Discovery Sport奢華的座艙氛圍來自精雕細琢的內裝材質與工法，簡約的全新中控台設計與煥然一新的外觀完美搭襯，同時創造了更寬敞的置物空間。全新2024年式Discovery Sport中央鞍座採用結合鋁質飾件的新式排檔座，優雅的三輻式多功能方向盤則採用著重永續性的非皮革材質包覆，全面標配12吋數位儀錶板，採用全新設計的中控台則配置優雅的懸浮式11.4吋曲面式玻璃觸控螢幕。最新的Pivi Pro資訊娛樂系統新增固定式側邊設定欄位，能將常用的車輛控制功能例如：媒體、音量、空調溫度和導航等設定為快捷鍵，並支援無線Apple CarPlay與Android Auto連線功能，讓您能夠輕鬆連結智慧型手機，同時具備SOTA無線軟體更新功能，車主無須回廠即可確保車輛隨時保持最佳狀態。
車艙內座椅採劇院式配置，確保全員同享最佳視野；列為P250 Dynamic SE高階車型標配的全景式固定玻璃天窗，營造更加明亮、寬敞且舒適的駕乘空間，更能進一步強化與戶外風景融為一體的沉浸式感受。針對大家庭出遊的需求，亦提供5+2三排式座椅選項，多功能且寬敞的車室空間能讓7人同享舒適旅程，並可選擇多種靈活的座位配置方式。當選配第三排座椅套件時，第二排座椅可提供40:20:40傾倒、椅背傾斜與前後滑移功能，完全傾倒後的行李廂空間更可擴充至1,574L（*原廠固態測試數據，液態測試數據為1,794L），搭配便利的電動尾門，能夠滿足各種類型的戶外探索活動需求。每排座椅配置兩組USB-C充電埠，12V電源則配置於第二排和行李廂空間，當選配第三排座椅套件時，將同步提供第三排空調控制和USB-C充電埠，讓每位乘客皆能隨時充電。
全新改款Discovery Sport搭載先進的攝像技術，全面標配360度3D環景攝影系統、ClearSight對地視野功能與ClearSight電子後視鏡等全方位的車外監控攝影套件。ClearSight對地視野啟動後，可於11.4吋中央觸控螢幕上顯示車底影像，ClearSight電子後視鏡則可在行李廂滿載時，透過車頂攝影機提供清晰明亮的車後視野，讓駕駛時更加安心。
首度提供選配的進階車室負離子系統，透過監測和控制車內二氧化碳水平來提高駕駛的警覺性，並且結合了nanoe™ X科技對抗病原體，顯著的抑制空氣中包含氣味、細菌和過敏原的產生。先進的空氣品質指數（AQI）應用程式科技，則能讓客戶即時在螢幕上監測其所在位置的外部空氣品質。
全新改款Discovery Sport雙車型皆採用Ingenium 2.0L四缸渦輪增壓汽油引擎搭配MHEV輕油電混合動力系統，P250 Dynamic SE車款可提供最高249PS馬力與365Nm扭力。全面標配Terrain Response 2第二代全地形反應系統與ATPC全地形行進控制系統，前者具備多項地形模式與自動模式，駕駛可依當下情況自訂最適切的輸出模式，後者則提供越野定速行駛功能，開啟後駕駛只需專心操控方向盤，車輛行進將交由車輛自動調整。源自Land Rover優異的底盤科技讓Discovery Sport依然保有凌駕同級距的全地形穿越性能，並搭載多項主被動安全科技，使家庭成員在面對探險路上所面臨的各種地貌，皆能輕鬆且安全的前行，探索未知、解鎖世界。
JLR Taiwan台灣捷豹路虎宣布全新2024年式Discovery Sport正式上市，車系編成包含P200 Dynamic SE與P250 Dynamic SE雙車型，透過現代化風格重新設計內裝與外觀細節，整體質感更顯精緻奢華，5+2三排式座椅選項搭配絕佳的全地形性能，能完美應對家庭與戶外生活的一切可能。雙車型建議售價分別為228萬與248萬起，即日起進駐全台展示中心，預計2024年1月份開始交車。
|2024 年式 DISCOVERY SPORT 銷售資訊
|車型
|車款選項
|建議售價
|Discovery Sport
|P200 Dynamic SE
|228萬起
|P250 Dynamic SE
|248萬起