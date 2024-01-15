▲碎石泥濘？照樣惦惦電你 Porsche Taycan 4S Cross Turismo

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賞車第一眼總是外觀，比起基本色黑白藍灰銀延伸出各種變化色，這次Porsche Taycan 4S Cross Turismo外觀所選配的金屬咖啡杏色（Coffee Beige Metallic）是相對少見的車色；參照過路人賞車的回饋，接近時下流行的「奶茶色」，相較於另一款也較少見的金屬冰莓粉色，似乎接受度更高。同時，此回試駕車輛在許多配件細節均選擇了黑色系，從側窗飾條窗框到車尾車型銘牌，使得全車在視覺上更為清爽俐落，如同人類穿搭技巧，掌握身上同時不超過三種色系的原則，這次試駕的Taycan 4S Cross Turismo完美演繹，更散發一股溫柔、成熟氣息。
雖然展示間可能會有車身烤漆的樣板能夠提供買家參考，但是要從手掌大的樣板，套用到實車大小每一寸板金、每一處轉折，實屬不易；有些時候可能因為太難想像就放棄了少見車色。試駕車款所選配的金屬咖啡杏色有很高的機率會符合上述情境。
內裝選配雙色OLEA Club玄武岩黑、荒漠米真皮內裝，連同安全帶也選配了相同的荒漠米色（Atacama Beige）呼應外觀車色，內外具一致性。而內裝一大看點為全景玻璃車頂，全景玻璃車頂曾經是許多人的夏日夢魘，但是Taycan Cross Turismo新搭載的全景玻璃車頂可透過中央顯示幕控制操作，能夠切換全透明、遮蔽、半透明、奔放等四種模式，能遮蔽、也可欣賞天際，為全景玻璃車頂的實用性增加不少分數。
Taycan Cross Turismo定位跨界輕越野，打從登陸台灣，官方直接把車輛開進山林展示山林野溪露營意境，而後公辦試駕活動甚至還安排輕度涉水路線，透露了這位同學的實力經得起考驗。離開柏油路前進燦光寮，
一路顛頗的路況，有賴於保時捷扭力分導升級系統，適度調節動力分配，面對破裂的水泥路面、碎石沙地，絲毫沒有遲疑打滑、也沒有過分激動，每一分每一寸都回饋駕駛端充分的安全感。
在一般道路上，Taycan Cross Turismo更是信心十足，標配四輪驅動，保時捷主動式懸載調整系統（PASM）、保時捷4D底盤控制系統，隨時偵測車輛動態調整設定，提供絕佳的駕駛感受。全車系裝載前後軸雙永磁同步馬達與93.4 kWh高性能升級電池系統，4S車型在搭配起跑控制（Launch Control）超增壓動力（Overboost）達到571 hp，搭配起跑控制（Launch Control）零百加速4.1秒可以達成，綜效續航里程415 – 490公里。
曾經人們對電動車的記憶點都是大扭力加速度，到了今天，電動車已經在追求運動極限與越野性能。當然Porsche Taycan Cross Turismo還不到真正翻山越嶺的越野能力，但絕不是裝裝樣子的外觀套件車；全車挾帶的科技結晶也展現了，電動車正一點一點地克服先天上與燃油車硬體結構所帶來的動態差異，儘管本質上終究不同，但不得不承認差異一天天正在減少。