數位獨佔販售！Audi RS 3 Sportback Online Exclusive Edition 本月 24 日開放官網預訂！
台灣奧迪推出限量Audi RS 3 Sportback Online Exclusive Edition，以勁跑外觀搭配19吋鑄造鋁合金輪圈及RS 跑車排氣系統，1月24日13:00 時起於台灣奧迪官網與myAudi TW app開放預訂。
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Audi Sport 車系深受國內車迷喜愛，台灣奧迪2023年性能車系銷售量斬獲21.5% 成長佳績，今年趁勢推出Audi RS 3 Sportback Online Exclusive Edition，結合品牌推陳出新的數位顧客體驗，自2024年1月24日13:00 至3月1日00:00獨家於台灣奧迪官網與myAudi TW app開放預訂，建議售價345萬元[1]入主與眾不同的性能風潮，並最快於今年第三季交車。
台灣奧迪針對旗下熱門性能車款Audi RS 車系推出RS 3 Sportback Online Exclusive Edition，同時抓準數位購物形態，於限定期間2024年1月24日13:00至2024年3月1日00:00於台灣奧迪官網與myAudi TW app開放線上預訂。Audi RS 3 Sportback Online Exclusive Edition 以黑色外觀套件打造跑格外觀，結合19吋鑄造鋁合金輪圈與搭載雙出黑色高光澤尾飾管RS 跑車排氣系統，強化整體氣勢張力；並提供神秘黑、勁馳綠及蒼鷹灰三種車色選擇。車室座艙呼應外觀風格，以綴有紅色或綠色縫線的Alcantara 方向盤、安全帶的進階 RS 風格套件，輔以蜂巢格紋RS Fina Nappa跑車座椅鋪陳熱血氛圍，豐富您的駕駛樂趣。
台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 表示：「數位顧客旅程是台灣奧迪近年核心發展項目，繼近期我們全面優化升級myAudi TW app功能，今年更首次開啟官方平台線上預訂功能。誠摯邀請大家造訪台灣奧迪官方網站或是下載myAudi TW app，感受多元化的顧客旅程。除了數位方面的嶄新功能，今年我們也將持續提升實體通路服務，為消費者帶來全方位的品牌體驗。」
升級配備
建議售價
Audi RS3 Sportback
Online Exclusive Edition
|【外觀】
- 黑色外觀套件(黑色窗框, 保桿飾條與四環標識)
- 黑色後視鏡蓋
- 19吋鑄造鋁合金輪圈
- RS 跑車排氣系統(黑色高光澤尾飾管)
- 限定車色：神秘黑、蒼鷹灰、競馳綠
【內裝】
(含紅色縫線 Alcantara 方向盤、安全帶、紅色出風口飾條、 腳踏墊)
- RS 跑車座椅 Fine Nappa 真皮(黑色＋紅色 縫線)
- 外觀車色為競馳綠：
- 進階綠色 RS 風格套件 ＋ 預警式安全防護系統
- (含綠色縫線 Alcantara 方向盤、安全帶、綠色出風口飾條、腳踏墊)
- RS 跑車座椅 Fine Nappa 真皮(黑色＋綠色 縫線)
345萬元