▲普利司通 S23 運動胎正式發表

台隆集團旗下子公司崇記貿易所代理的普利司通二輪事業,於今日發表新商品「BATTLAX HYPERSPORT S23」。崇記貿易普利司通二輪事業部 加川繁松經理表示:「台隆集團代理與合作的品牌當中,與普利司通的淵源最長久,有將近 75 年,眾所皆知, 普利司通為不僅僅為日本輪胎的龍頭廠商,更是世界級領先的輪胎品牌公司,而「BATTLAX」這個系列產品也已推出 40 年,仍在持續進化,這次推出的「BATTLAX HYPERSPORT S23」產品理念,是以前一代市場上暢銷與受到極高評價的 S22 為基礎,開發出更能展現出令人驚豔的壓車與過彎性能,於全方位皆大幅提升表現的一款卓越產品,相信喜愛大型重機的消費者們將能夠輕鬆體驗到這款輪胎之細節與性能提升,充分享受到世界級設計製造水準所帶來的極致性能體驗。」
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而談到普利司通 BATTLAX HYPERSPORT S23 的特色,擔任台隆集團崇記貿易普利司通二輪事業部顧問 林進賢先生表示: 「歷經 40 年的技術淬鍊,從 BT-01/BT-02 為原點開始,歷經全日本公路錦標賽、MOTOGP、ST600、EWC 世界機車耐久賽..等等磨練並取得佳績,而本次發表的普利司通 BATTLAX HYPERSPORT S23 輪胎,為日本製造、原裝進口的最高品質導入台灣市場,BATTLAX HYPERSPORT S23 將釋放的大型重機之强大動力和性能,胎側採用了全新開發的胎面膠料,能以最大程度發揮壓車過彎時的運動性能能得到更加清晰的路感,為騎士提供「更令人感受到興奮之運動性與騎乘感受,在極大傾角的狀態下,發揮出令人不可思議的近似賽道胎的穩定性」。此外,採用「脈衝紋的溝槽設計」 ,讓輪胎在雨天溼地狀況下,也能有更優異的安全性能。還有,根據官方實測數據,跟前一代產品相比,無論是在磨耗性(輪胎壽命)的明顯提升了約 8% (註 1), 乾地狀態下的過彎速度提高 5%,與各面向的有效產品升級如: 乾地與溼地的圈速提升、乾地回轉穩定性、乾地抓地力、乾地胎側抓地力、乾地操控性、濕地抓地力、濕地剎車制動、濕地直行穩定性、濕地操控性..等等,均有感提升(註 1),展現強大與極高的 CostPerformance (性價比_CP 值)。」
原本預計 2024/2/1,BATTLAX HYPERSPORT S23 全新胎將正式於全球正式發售,日本原廠表達對台灣市場與總代理台隆集團(註 2)旗下之崇記貿易(註 3)的重視,將於2024/1/15 發表後對外正式販售,期待消費者以最快速度享受到這款輪胎帶來的全新體驗與衝擊,目前包含日本國內及其他海外地區之全球訂單滿載,全球原物料市場供應波動,消費者請欲購從速。