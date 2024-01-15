龜梨和也「半禿照」帥度震撼！拍《大奧》嫌尿尿麻煩：只舔一點水
日本《大奧》系列劇復活，睽違5年「令和全新版本」由小芝風花獨挑大梁，飾演主角五十宮倫子，與龜梨和也飾演的將軍德川家治政治聯姻，陷入幕府後宮深不可測的政治陰謀與愛恨情仇。《大奧》系列自1968年起播，許多演員都曾參演，是不少民眾心中的經典，小芝風花坦言接演有壓力，心情既害怕又高興，希望大家給她認真的回饋。這也是龜梨和也出道逾20年首度演出古裝劇，他表示第一次嘗試時代劇，就是如此歷史悠久的《大奧》系列，深感榮幸，也會全力以赴。
記者陳雅蘭／綜合報導
《大奧》全程在京都拍攝，日前小芝風花、龜梨和也、西野七瀨、森川葵、宮館涼太、栗山千明、安田顯等主演群出席製作發表會，分享拍攝趣聞。龜梨和也表示這時代的服裝、舉止非常講究，每拍攝一個場景就要換一次衣服，一個多月來換衣次數遠超過以往他參演過的戲劇，且服裝跟假髮都頗有重量，笑說：「雖然沒有特別訓練，但最近測量發現肌肉量竟然增加了。」小芝風花則表示能穿到豪華的和服覺得非常奢侈，但因服裝很重，連坐下都需要人幫忙。
演員們共同面臨的問題是上廁所，西野七瀨笑說自己飾演小芝風花的陪嫁侍女，服裝比較輕鬆，只要在鏡頭看不到的地方就會隨意坐著，但每上一次廁所叫要脫一回衣服很麻煩，會盡量少喝水。龜梨和也也附和：「男性去廁所也要脫一次，每次可能花上10分至20分鐘，所以我都盡量只舔一點水。」
製作會上，大家也分享各自的新年願望，小芝風花希望能每天睡滿8小時，龜梨和也是期許生活、工作等各方面都能保持平衡。安田顯的願望則是「當好人」，他表示：「製作人說我的角色沒什麼好感度。所以我平常會好好說『早安』、『辛苦了』、『我開動了』等等來提升好感度。」有趣發言引起現場大笑。《大奧》1月19日，每週五在KKTV上架更新。
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