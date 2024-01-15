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林襄可能轉戰職籃圈！參加PLG領航猿主場賽事錄影　下一步受關注

▲林襄可能轉戰職籃圈！參加PLG領航猿主場賽事錄影。（圖／林襄臉書）
▲林襄可能轉戰職籃圈！參加PLG領航猿主場賽事錄影。（圖／林襄臉書）

記者吳政紘/綜合報導

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」人氣女神林襄，自2021年加入團隊後，人氣紅不讓，除了啦啦隊外，更跨足演藝圈，甚至到日本發展，不過因為近日傳出她將離隊的消息，讓不少粉絲很難過，，昨天她和主持搭檔沈玉琳一同現身領航猿主場，PLG官方IG寫下：「以後我們也要常常見面唷！」因此不少網友猜測她可能轉戰職籃。

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▲林襄強調，不管在哪裡工作，都會保持一樣的個性。（圖／好看娛樂提供）
▲林襄強調，不管在哪裡工作，都會保持一樣的個性。（圖／好看娛樂提供）
領航猿最近戰績頗有起色，目前有14名啦啦隊成員，而林襄曾在3年前代表樂天桃猿啦啦隊，到領航猿主場幫忙應援。因此也對職籃場地不會太陌生。

林鄉被喻為是「國寶級啦啦隊女神」，在日本、台灣都擁有不少粉絲，不過她在去年捲入球員馬傑森的「熱戀事件」，兩人還因此被拍到，林襄大方認愛，卻疑似已經觸碰到球團的「禁愛令」。

林襄一度已經宣稱跟男方分手，不過因為樂天球團已經讓她出賽時間減少，甚至連季後賽都不讓她上場應援，導致她有點不滿，因此傳出他將前往北部另一支球隊味全龍隊發展。

▲林襄長相甜美，IG擁有180萬人追蹤，人氣超旺。（圖／林襄IG）
▲林襄長相甜美，IG擁有180萬人追蹤，人氣超旺。（圖／林襄IG）
據了解，目前富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的慈妹也有可能出走，引發國內啦啦隊「大亂鬥」，各隊都有小幅改變陣容，也是每年球季開幕最有趣的狀況。

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