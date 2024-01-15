蘋果也陷裁員風暴！計畫整併Siri團隊 百名員工恐丟飯碗
有報導曾在過去一年指出，蘋果據說正盡一切努力，避免陷入裁員窘境。不到一年的時間，蘋果終究還是加入了科技業的裁員行列，外國媒體今（15）日有最新消息傳出，蘋果將關閉聖地牙哥一處與AI相關的「Siri」服務辦公室，恐有121名員工面臨失業風險。
記者鄭妤安／台北報導
根據外媒指出，蘋果告訴員工，他們必須在2月底前決定是否搬遷至德州園區與當地團隊合併，願意遷移的員工可保留工作，並獲得7000美元的搬家補助；不同意搬遷的員工，將在4月26日終止僱用，蘋果將提供至少四週遣散費以及6個月的健康保險。有消息透露，多數受影響員工都不願意搬遷。
此團隊主要負責的業務包含改善希伯來語、英語、西班牙語、葡萄牙語、阿拉伯語、法語等Siri使用的情形，藉由監聽查詢內容，確認Siri的準確性及處理問題的能力，藉此改善用戶體驗。
邁入2024，全球科技業的裁員風暴未歇，外媒表示，不到2週的時間，美國矽谷科技公司計劃裁員的人數已超過5500名，其中包括全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）、唱片龍頭環球音樂（UMG）、語言學習平台多鄰國（Duolingo）、遊戲語音大廠Discord等都跟進裁員。