林襄遭爆「私下問題很多」真面目曝光！逼瘋錢薇娟：不要再問了
錢薇娟率領24位女孩參加的大型養成實境節目《炸裂吧！女孩》，一推出就掀起廣大迴響。近日，女孩召集人錢薇娟就在節目《TALK一杯》上爆料啦啦隊女神林襄「問題超多！」把她逼到一度回嗆，「可不可以不要再問！」逗趣互動讓大家笑翻。
記者詹鎰睿／綜合報導
談到節目中最印象深刻的女孩，錢薇娟立刻點名「林襄！」直指她的反差最讓人跌破眼鏡。回憶在《全明星運動會》裡的林襄給人很「ㄎㄧㄤ」、很天然的感覺，但在《炸裂吧！女孩》中，再一次與林襄相處，讓錢薇娟誇讚，其實林襄很聰明。
錢薇娟說，林襄會為了快速理解而常常發問，讓她一度被逼瘋，「每次一講完，她就說我有問題，我到後來就說妳可不可以不要再問。」錢薇娟還提到在一次表演挑戰中，林襄負責演一位去隆乳的女生。結果錢薇娟吐槽，「她這不用演了！」林襄則搞笑回應：「哪有這真的，妳摸妳摸！」讓錢薇娟直呼很可愛，跟一般大眾對她的印象很不一樣。
吳心緹則是提到各務禮美奈，雖然一開始面對鏡頭很害羞，但私底下搭各務禮美奈的車才發現，她有嚴重的路怒症，會氣到直接飆髒話，原來是因為小時候住在台中的關係，讓身為日本人的各務禮美奈習慣用台中腔來罵人。吳心緹笑說，她那次直接嚇瘋，不敢再跟對方講話，直接貼在椅背上，心想：「我現在可以動嗎？」
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