蔡依林許瑋甯邱澤消失台綜！全跑去錄《理科太太》關鍵1原因曝光

林襄遭爆「私下問題很多」真面目曝光！逼瘋錢薇娟：不要再問了

▲錢薇娟（左）與吳心緹（右）上節目爆料，林襄很愛問問題，一度逼到她直呼：「可不可以不要再問了！」（圖／MOMOTV提供）
▲錢薇娟（左）與吳心緹（右）上節目爆料，林襄很愛問問題，一度逼到她直呼：「可不可以不要再問了！」（圖／MOMOTV提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

錢薇娟率領24位女孩參加的大型養成實境節目《炸裂吧！女孩》，一推出就掀起廣大迴響。近日，女孩召集人錢薇娟就在節目《TALK一杯》上爆料啦啦隊女神林襄「問題超多！」把她逼到一度回嗆，「可不可以不要再問！」逗趣互動讓大家笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到節目中最印象深刻的女孩，錢薇娟立刻點名「林襄！」直指她的反差最讓人跌破眼鏡。回憶在《全明星運動會》裡的林襄給人很「ㄎㄧㄤ」、很天然的感覺，但在《炸裂吧！女孩》中，再一次與林襄相處，讓錢薇娟誇讚，其實林襄很聰明。

▲林襄離開樂天後傳出加入小龍女，味全龍領隊回應不否認此事：「後續公布。」（圖／林襄臉書）
▲錢薇娟大讚林襄在《炸裂吧！女孩》的表現聰明又可愛。（圖／林襄臉書）
錢薇娟說，林襄會為了快速理解而常常發問，讓她一度被逼瘋，「每次一講完，她就說我有問題，我到後來就說妳可不可以不要再問。」錢薇娟還提到在一次表演挑戰中，林襄負責演一位去隆乳的女生。結果錢薇娟吐槽，「她這不用演了！」林襄則搞笑回應：「哪有這真的，妳摸妳摸！」讓錢薇娟直呼很可愛，跟一般大眾對她的印象很不一樣。

吳心緹則是提到各務禮美奈，雖然一開始面對鏡頭很害羞，但私底下搭各務禮美奈的車才發現，她有嚴重的路怒症，會氣到直接飆髒話，原來是因為小時候住在台中的關係，讓身為日本人的各務禮美奈習慣用台中腔來罵人。吳心緹笑說，她那次直接嚇瘋，不敢再跟對方講話，直接貼在椅背上，心想：「我現在可以動嗎？」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

林襄、李多慧傳不續約離隊！啦啦隊好友筠熹發聲：新聞讓我好難過

林襄傳降臨味全龍啦啦隊！小龍女曝私下互動　嗨喊：來了就是歡迎

林襄可能轉戰職籃圈！參加PLG領航猿主場賽事錄影　下一步受關注

林襄離開樂天首發聲！躺雪地吐內心話「遠離一切的那一天」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選