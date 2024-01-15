橘貓拉響火災警報器！主人急衝房間要救援 見「臭臉慣犯」傻眼了
調皮慣犯找到了！近期在一位日本網友家中，突然聽見隔壁房間的火災警報器聲音響起，讓他急忙衝往現場查看，沒想到看到的卻是等待救援的「臭臉慣犯」，讓他傻眼記錄下一切，照片讓大批網友笑翻。
記者潘毅／綜合報導
日本飼主野田（＠_Nodadadadada00）近期在社群平台X分享，家中養了一隻橘貓「貓郎」（Nekoro），牠是在7年前從街頭被帶回來的新家人，平時一家人與貓郎感情十分融洽，貓郎也在充滿愛的環境下越來越帥氣，但有時也相當調皮。
野田家近期卻出現驚嚇事件，因為家中的火災警報器突然響起，讓野田嚇到立刻衝往聲音源頭進行確認。沒想到一打開房門時，看到的不是濃煙、火焰，而是一隻手掛在天花板上的臭臉貓咪。
這樣的行為也讓野田家大家長媽媽氣炸，對著貓郎嚴厲訓話。不過顯然這樣的行為沒獲得成效，因為後來野田家的火災警報，三不五時會響起，儘管已經做了貼上膠帶、將繩子藏起等防治措施，但貓郎仍然能成功拉響警報，前前後後就多達5次。
無奈的飼主也發出貓郎犯案後，手被卡死等待救援的「臭臉」，可愛模樣意外引爆話題，不少網友笑稱「貓郎完全沒反省的感覺」、「這樣看起來有夠兇」、「貓：朕是在測試功能，不然真的發生火災怎麼辦？」「貓咪手賤真的是天性」。