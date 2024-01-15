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不怕航運出問題 中國比亞迪擁有一艘自己的船可以運車

▲ 不怕航運出問題 中國比亞迪擁有一艘自己的船可以運車
▲ 不怕航運出問題 中國比亞迪擁有一艘自己的船可以運車

Carture 車勢文化

雖然海運問題現在已經稍微舒緩，但是依舊會受到許多問題干擾，對於車廠來說是一大擔憂的點，不過中國比亞迪BYD會受到的影響將會稍微少一點，他們直接買了一輛大型運輸船舶，這艘BYD Explorer No.1在本月份開始啟用，這是第一艘中國製造專門用於汽車出口的貨船，這艘船將駛往歐洲市場，為中國汽車創造更多市場。

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比亞迪自己打造了一艘船，這艘船可以運送7,000輛車，現在已經啟程前往歐洲市場。
比亞迪自己打造了一艘船，這艘船可以運送7,000輛車，現在已經啟程前往歐洲市場。
這艘由比亞迪BYD品牌所擁有的Explorer No.1是由比亞迪委託生產，並且由Zodiac Maritime Ltd.進行管理，船艦由International Marine Containers Group Co.進行建造，這輛車將可以運輸7,000輛汽車，而這艘船也是比亞迪成長策略當中不可或缺的一部分，因為這個品牌擁有了全中國最暢銷車廠的頭銜，而且在2023年第四季的電動車銷售量超過了特斯拉Tesla，不過在全年度的表現依舊是全球第二大的電動車製造商，但相信在2024年將會直接幹掉特斯拉成為第一。

而這艘船也宣示著比亞迪將要開始迅速擴大海外銷售，並且試圖打入歐洲等主要汽車市場，現在BYD Explorer N0.1已經於1月9日從中國東北的龍口市啟航，將會經過比亞迪所在的總部深圳接著前往歐洲市場，不過當這艘船抵達歐洲的時候將會受到一些阻力，因為歐盟現在很可能將會對中國的汽車製造商課徵更多關稅，不過這艘船的啟用對比亞迪來說就是個重要的時刻，因為他們將可以受到更少的貨運壓力影響，而BYD Explorer No.1擁有15,800海里的最大里程，部分由天然氣作為動力來源，將會比傳統貨船更加環保，減少車輛的碳足跡排放量。

海運問題很可能短時間還沒辦法迅速解決，而比亞迪擁有自己的船將會受到更少的影響。
海運問題很可能短時間還沒辦法迅速解決，而比亞迪擁有自己的船將會受到更少的影響。

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