▲ 不怕航運出問題 中國比亞迪擁有一艘自己的船可以運車

我是廣告 請繼續往下閱讀
這艘由比亞迪BYD品牌所擁有的Explorer No.1是由比亞迪委託生產，並且由Zodiac Maritime Ltd.進行管理，船艦由International Marine Containers Group Co.進行建造，這輛車將可以運輸7,000輛汽車，而這艘船也是比亞迪成長策略當中不可或缺的一部分，因為這個品牌擁有了全中國最暢銷車廠的頭銜，而且在2023年第四季的電動車銷售量超過了特斯拉Tesla，不過在全年度的表現依舊是全球第二大的電動車製造商，但相信在2024年將會直接幹掉特斯拉成為第一。
而這艘船也宣示著比亞迪將要開始迅速擴大海外銷售，並且試圖打入歐洲等主要汽車市場，現在BYD Explorer N0.1已經於1月9日從中國東北的龍口市啟航，將會經過比亞迪所在的總部深圳接著前往歐洲市場，不過當這艘船抵達歐洲的時候將會受到一些阻力，因為歐盟現在很可能將會對中國的汽車製造商課徵更多關稅，不過這艘船的啟用對比亞迪來說就是個重要的時刻，因為他們將可以受到更少的貨運壓力影響，而BYD Explorer No.1擁有15,800海里的最大里程，部分由天然氣作為動力來源，將會比傳統貨船更加環保，減少車輛的碳足跡排放量。