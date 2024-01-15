▲ 中國車廠恐怕擁有政府出資增加戰力 歐盟將派員前往實地勘查

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對於消費者來說，擁有一輛便宜又好開的汽車相當開心，而現在中國品牌推出的車就有這種感覺，但是對於傳統車廠來說這並不是一件好事，尤其是這個競爭存在著不公平的優勢時，很可能會造成後面的市場失衡，歐盟現在就將要開始針對中國品牌的汽車進行調查，現在被點名的品牌有BYD比亞迪、Geely吉利汽車集團以及上汽集團，而大家應該都知道還有一些非中國的品牌在中國有設廠，像是特斯拉Tesla、BMW，不過這些非中國本土品牌將不會接受到第一波的調查，因此他們並不擔心這個問題，即便他們在中國生產的車輛有外銷至其他地區。
而目前歐盟表示這項調查是他們自己發起的，他們想要知道究竟這些中國製造的電動車有沒有獲得國家補助，進而讓他們的價格比其他車輛更低，這樣的消費競爭是不公平的，而調查在去年十月就已經啟動，不過當時是採用書面問卷，現在他們將要前往實地勘查確認這些車廠所填寫的問卷是否為真，而調查將會持續一年多的時間，因此結論將不會這麼快就出現，目前中國佔據歐洲市場的銷售量約為8%，預計到了2025年將會來到15%，不過歐盟若是真的對中國車廠祭出關稅的調整，恐怕會讓中國品牌銷售下滑，最終的結果將會影響著歐洲市場的戰局，而他們若是開出第一槍的話，很可能也會引發其他地區或是國家跟進。