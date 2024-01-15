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中國車廠恐怕擁有政府出資增加戰力 歐盟將派員前往實地勘查

▲ 中國車廠恐怕擁有政府出資增加戰力 歐盟將派員前往實地勘查
▲ 中國車廠恐怕擁有政府出資增加戰力 歐盟將派員前往實地勘查

Carture 車勢文化

中國生產的汽車擁有強大的價格競爭力，而他們現在將前往歐洲市場展開攻勢，這讓不少歐洲品牌有些擔心，進而向歐盟官方提出抗議，現在歐盟也已經正視這個問題，除了先前的書面調查之問，現在即將派員前往中國當地進行實地考察，並且確認這些中國本土品牌是否擁有不公平的競爭優勢，恐怕將會被課徵更重的關稅，以保護歐盟境內的汽車產業。

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中國品牌現在被認為有中國政府的出資幫忙，因此歐盟即將實際前往中國進行調查。
中國品牌現在被認為有中國政府的出資幫忙，因此歐盟即將實際前往中國進行調查。
對於消費者來說，擁有一輛便宜又好開的汽車相當開心，而現在中國品牌推出的車就有這種感覺，但是對於傳統車廠來說這並不是一件好事，尤其是這個競爭存在著不公平的優勢時，很可能會造成後面的市場失衡，歐盟現在就將要開始針對中國品牌的汽車進行調查，現在被點名的品牌有BYD比亞迪、Geely吉利汽車集團以及上汽集團，而大家應該都知道還有一些非中國的品牌在中國有設廠，像是特斯拉Tesla、BMW，不過這些非中國本土品牌將不會接受到第一波的調查，因此他們並不擔心這個問題，即便他們在中國生產的車輛有外銷至其他地區。

而目前歐盟表示這項調查是他們自己發起的，他們想要知道究竟這些中國製造的電動車有沒有獲得國家補助，進而讓他們的價格比其他車輛更低，這樣的消費競爭是不公平的，而調查在去年十月就已經啟動，不過當時是採用書面問卷，現在他們將要前往實地勘查確認這些車廠所填寫的問卷是否為真，而調查將會持續一年多的時間，因此結論將不會這麼快就出現，目前中國佔據歐洲市場的銷售量約為8%，預計到了2025年將會來到15%，不過歐盟若是真的對中國車廠祭出關稅的調整，恐怕會讓中國品牌銷售下滑，最終的結果將會影響著歐洲市場的戰局，而他們若是開出第一槍的話，很可能也會引發其他地區或是國家跟進。

這次的影響僅限於中國本土品牌，像是特斯拉這類的國外品牌在中國設廠則不會受到影響。
這次的影響僅限於中國本土品牌，像是特斯拉這類的國外品牌在中國設廠則不會受到影響。

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