諾魯與台灣斷交！當地「4大特色」一次看懂　靠鳥糞致富全是誤傳

台「拉丁美洲、加勒比海友邦」格外重要　路透：提供過境美國理由

▲南太平洋島國諾魯無預警宣布與台灣斷交，轉與中國建交，（圖／取自The Government of the Republic of Nauru）
▲南太平洋島國諾魯無預警宣布與台灣斷交，轉與中國建交，（圖／取自The Government of the Republic of Nauru）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣2024總統大選才剛落幕，南太平洋島國諾魯就無預警宣布與台灣斷交，轉與中國建交，這也導致在太平洋地區台灣只剩馬紹爾群島、帛琉和吐瓦魯3個邦交國。《路透社》報導指出，在台灣僅剩的12個邦交國之中，在拉丁美洲、加勒比海地區的友邦則是顯得格外重要，因為我國總統能夠在出訪期間過境美國。

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2024總統大選才剛落幕，今（15）我邦交國諾魯就宣布與台灣斷交，《路透》報導指出，賴清德勝選之前就有台灣安全官員透露，中國可能會持續以「挖牆腳」的方式減少與我國維持正式外交關係的國家，尤其在2016年蔡英文當選總統之後，北京當局更是加速促使邦交國轉向中國。

文中提到，除了太平洋地區以外，美國還特別關切台灣那些在所謂「美國後院」的拉丁美洲和加勒比海地區部分邦交國是否轉向中國，因為這些友邦給予台灣的總統能夠在訪問期間過境美國、與美國官員進行重要會議的理由。

目前我國邦交國數量僅剩12個，包含太平洋地區的馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯國，非洲地區的史瓦帝尼，歐洲地區的教廷，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森。

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