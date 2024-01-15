台「拉丁美洲、加勒比海友邦」格外重要 路透：提供過境美國理由
台灣2024總統大選才剛落幕，南太平洋島國諾魯就無預警宣布與台灣斷交，轉與中國建交，這也導致在太平洋地區台灣只剩馬紹爾群島、帛琉和吐瓦魯3個邦交國。《路透社》報導指出，在台灣僅剩的12個邦交國之中，在拉丁美洲、加勒比海地區的友邦則是顯得格外重要，因為我國總統能夠在出訪期間過境美國。
國際中心楊智傑／綜合報導
2024總統大選才剛落幕，今（15）我邦交國諾魯就宣布與台灣斷交，《路透》報導指出，賴清德勝選之前就有台灣安全官員透露，中國可能會持續以「挖牆腳」的方式減少與我國維持正式外交關係的國家，尤其在2016年蔡英文當選總統之後，北京當局更是加速促使邦交國轉向中國。
文中提到，除了太平洋地區以外，美國還特別關切台灣那些在所謂「美國後院」的拉丁美洲和加勒比海地區部分邦交國是否轉向中國，因為這些友邦給予台灣的總統能夠在訪問期間過境美國、與美國官員進行重要會議的理由。
目前我國邦交國數量僅剩12個，包含太平洋地區的馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯國，非洲地區的史瓦帝尼，歐洲地區的教廷，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森。