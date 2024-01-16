前職籃啦啦隊女神總監嚐戀愛滋味！ 豆芽：當啦啦隊時期不敢放縱
前「電豹女（Leopard Girls）」女神總監豆芽（Sandy、林裕庭）近期她帶著「毛小孩」Yalu與樂天女孩啦啦隊陳伊，一起到知名飲料品牌「茶與布朗Tea&Brown」品嚐新品《日式抹茶草莓雲》，豆芽笑稱，「飲料酸酸甜甜超好喝，就像戀愛的滋味！」
記者廖聿偉/台北報導
豆芽離開職籃球隊後，把事業轉移至經紀人，有更多時間陪伴家人，她透露，「平常都會定期帶Yalu出門散步，無意間發現茶與布朗，品牌Logo就是一隻可愛的臘腸狗，想說嘗試看看，沒想到一試成主顧。」
平常就超愛喝手搖飲的豆芽表示，「市面上很少有草莓相關的飲品，這次茶與布朗研發草莓可可與草莓抹茶兩種口味，味道完美融合，又酸又甜，很符合我的胃口。」
樂天女孩啦啦隊陳伊則說，「冬天很喜歡喝抹茶系列飲品，沒想到加入草莓後竟然這麼搭。」
過去曾擔任過中華職棒中信兄弟Passion Sisters、富邦悍將Fubon Angels的豆芽透露，「以前當啦啦隊的時候，都要剋制、少喝手搖飲，因為其他女孩的身材都超好，壓力很大，讓我飲食都不敢太放縱。」
豆芽非常喜歡狗，她也分享與Yalu的特別緣分，「之前到動物之家想要認養毛孩，當時Yalu有皮膚病，且有點害羞，但當我帶它出去散步時，Yalu特別黏人，也很會撒嬌，特別投緣，馬上決定領養。」