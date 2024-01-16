狂賀！梅西生涯第8度獲選「世界足球先生」 票數驚險擊敗哈蘭德
目前效力於邁阿密國際的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今(16）日榮獲國際足總（FIFA)所頒發的年度最佳男子足球球員獎（The Best FIFA Men's Player），他以些微優勢擊敗英格蘭足球超級聯賽曼城隊球星哈蘭德（Erling Haaland），這也是梅西生涯第8次獲獎（加上金球獎）。
記者吳政紘/綜合報導
哈蘭德（Erling Haaland）轉會到曼城隊的首個賽季就踢進52球，原本是奪獎大熱門，但梅西先幫助巴黎聖日耳曼隊奪下法甲冠軍，又幫助國職業足球大聯盟的邁阿密國際隊，逆轉拿下聯盟盃冠軍。
「世界足球先生」由各國隊長、教練、媒體和球迷共同投票，各佔25%，結果梅西在隊長和球迷部份票數領先哈蘭德，但哈蘭德在教練和媒體壓過梅西，最後以48比48打平，但梅西靠著拿到較多5分選票，就此勝出。
先不論他之前幫助阿根廷國家隊，幫隊史再度拿下世界盃冠軍，2022年他也獲獎，生涯第8次獲獎，也難怪哈蘭德也有點不是滋味。
梅西生涯累積至少9億美元的薪資，跟約4億美元的代言費用，這還不含他之後的累積薪資跟獎金，未來梅西可能再獲獎，還是就此引退，也令人關注。
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