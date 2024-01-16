大學生踩打工陷阱！ 慘遭亂扣薪　高薪引誘情色打工

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假設學生碰到這種薪資違法情況，卻也出現兩極化反映：有35.4%「默默繼續做」；但也有29.8%選擇「選擇自動離職」；其餘有27.7%會「主動向雇主爭取」；僅有7.1%表示，會「向主管機關檢舉」。
還有在寒假打工時，也有74.6%的學生透露，「曾經遇過」雇主沒有幫自己投保勞保，同樣如果面對這樣的情況：仍有44.4%選擇「默默繼續做」；33.7%選擇「主動向雇主爭取」；其餘有15.5%「選擇自動離職」；僅有6.4%表示，會「向主管機關檢舉」。
更糟糕的是，還有57.7%的大學生指出，在寒假打工時，曾經碰過「打工陷阱」；而且在可複選狀況下，主要遇到的狀況依序為：「雇主找藉口亂扣薪」(71.8%)、「實際打工內容、地點，與職缺廣告、面試洽談不相符」(62%)、「要求簽下內容奇怪、不合理的合約」(52.3%)，以及「預繳保證金、訓練費」(43.4%)、「遭遇言語或肢體性騷擾」(39.9%)。
其他的工讀陷阱，又分別是：「要求夜間、偏僻地點、非打工(企業)地點面試」(29.2%)、「要求銷售或提供有非法疑慮的產品、服務」(24.2%)、「先付錢買產品、辦卡、辦貸款、成為公司股東」(21.4%)，以及「要求自費拍照、弄造型、買制服」(19.1%)、「以高薪引誘，要求情色打工」(14.8%)。
yes123求職網發言人楊宗斌提醒，寒假工讀除了賺錢外，學習社會經驗也相當重要，千萬不要只想著找到「錢多事少」、「不勞而獲」的工作，畢竟「天下沒有白吃的午餐」，當心打工陷阱。
楊宗斌進一步指出，學生打工族更要積極爭取勞動權益，並且注意上工時的安全，因此雇主需提供完整的職前訓練，以及負擔工作保險，這些責任顯得更加重要，畢竟對勞資雙方來說，都可以避免出現職災，化解這種「便宜行事」、「得不償失」的窘境。
楊宗斌強調，需要牢記求職反詐騙的「七不四要」原則，其中「七不」是指：不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作；至於「四要」是指：要陪同、要確定、要存疑、要注意就業隱私權。