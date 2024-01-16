2024狂漲！老蔡水煎包「每顆變20元」 梁社漢便當、薩莉亞全漲價
多家吃到飽餐廳紛紛漲價，現在就連平價小吃、民眾最常吃的便當也喊漲。連鎖便當店「梁社漢」變貴了，各項商品漲3~9元，「老蔡水煎包」各口味的包子都從17元漲至20元。而知名連鎖義大利餐廳「薩莉亞」也換上新菜單，最受歡迎的平日精選超值午餐系列，漲幅約1成。
記者葉盛耀/綜合報導
連鎖便當店梁社漢因反應物價，日前已公布漲價，滷、炸排骨飯麵皆從115元漲至118元、椒麻雞飯麵也從130元漲到138元，單點類也有漲價，像是椒麻雞一份從99元漲到108元，漲了9元。大部分商品大概約有3~9元的調漲。
據悉，連鎖小吃店「老蔡水煎包」也在店前貼上漲價公告，為因應物價與人事成本調漲，將自2月1日起，每顆水煎包從17元漲至20元。
日本義大利連鎖餐廳薩莉亞也撐不住，近日換上新菜單後，其中的平日精選超值午餐系列，從原本的最低（主餐＋飲料吧）120元漲到135元，部分品項平均調漲1成。另外，錢都餐飲旗下的「吉哆火鍋百匯」，同樣將於2月1日起，平日午餐和假日全時段漲30元，明日午餐從每人529元漲至599元，假日全時段從599元漲至629元，漲幅5%。