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吳慷仁靠《但願人長久》擊敗梁朝偉！演技成全片靈魂

▲吳慷仁以《但願人長久》抱走香港影帝，演技還被評審盛讚是全片的靈魂。（圖／翻攝自豆瓣電影）
▲吳慷仁以《但願人長久》抱走香港影帝，演技還被評審盛讚是全片的靈魂。（圖／翻攝自豆瓣電影）

記者吳雨婕／綜合報導

電影《但願人長久》由導演祝紫嫣執導，祝紫嫣、謝咏欣、吳慷仁等人出演，而吳慷仁才剛在金馬獎上以《富都青年》奪下金馬影帝，昨（15）日再度傳來好消息，他以《但願人長久》奪下第30屆香港電影評論學會大獎的「最佳男演員」，擊敗了影帝梁朝偉。引人注意的是，吳慷仁在電影《但願人長久》一人飾演橫跨20年、貫穿整部劇情靈魂的「父親」一角，評審還因此盛讚他的演技貫穿全片靈魂。

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《但願人長久》劇情敘述一對從湖南移民至香港的姊妹（林子圓、林子缺），成長過程中不僅得面對戒不掉毒癮的父親，還得迎擊移民身分在生命中的影響。姊妹倆從小經歷有毒癮的爸爸喜樂無常，還因坐牢突然消失，讓她們一直以來都很不安，幼年時還會盡量討好爸爸，漸漸成長到中學時期時，開始反抗、逃離，兩人長大後，原以為可以徹底擺脫「父親」的枷鎖，卻發現許多喜歡的人、事都帶有爸爸的影子。

▲吳慷仁在《但願人長久》飾演有毒癮的父親一角。（圖／翻攝《但願人長久》臉書）
▲▼吳慷仁（上、下圖右）在《但願人長久》飾演有毒癮的父親一角。（圖／翻攝《但願人長久》臉書 ）
▲吳慷仁在《但願人長久》飾演有毒癮的父親一角。（圖／翻攝台北金馬影展官網）
 
該片橫跨20年的成長過程，引人注意的是，電影由6位不同的演員，分別飾演1997年、2007年、2017年的林子圓、林子缺姊妹，唯獨爸爸一角，全部都由吳慷仁扮演。吳慷仁在拍攝期間積極投入角色，還特別走訪了香港戒毒中心，得知片中無法輕易戒掉毒癮的父親內心狀態，為了完全融入角色，他甚至會刻意帶著老妝，在附近散步沉浸在該角色裡。

雖然故事由林子圓、林子缺的角度構成，劇本原先也以姊姊的視角出發，不過在拍攝、剪接後，反倒讓貫穿整個故事的「爸爸」更為突出，成為片中主要亮點。也因為吳慷仁來飾演，光是一個人就得從一開始與女兒們的親切互動，到後來的喪失尊嚴，以及毒癮發作與青春期女兒們的衝突，一直到最後老年時，渴望與女兒們修補關係，把感情的轉換與起承轉合，精準演繹，因此讓吳慷仁打敗梁朝偉，脫穎而出。

《但願人長久》是2023年香港劇情片，目前台灣尚未上映，相關資訊有待片商日後公告。



▲吳慷仁在《但願人長久》飾演有毒癮的父親一角。（圖／翻攝台北金馬影展官網）
▲吳慷仁演出的電影《但願人長久》，尚未在台灣上映。（圖／翻攝台北金馬影展官網）
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