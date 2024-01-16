中產階級撐不住？中國消費信心跌冰窟　「鋼琴崩盤」上下游受影響

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有一位音樂產業研究專家指出，鋼琴市場在過去幾年經歷巨大轉變。2018年後，鋼琴企業銷售量開始下滑，音樂培訓機構的倒閉更是加劇了這一趨勢。藝考加分政策的取消、出生率的下降，以及家長的現實考量都成為了這一變化的原因。
鋼琴在中國市場曾經走過了由進口品牌主導到國產品牌崛起的漫長歷程。過去鋼琴僅在經濟較好的一、二線城市中的少數中產階級家庭中普及。真正全國性鋼琴熱潮是發生在2008年前後，當時有政策是，鋼琴9級以上的藝術專長生，可在中考加10分。這對於學生和家長無疑是巨大的誘惑，鋼琴熱潮風靡全中國，鋼琴訓練、考試市場迅速崛起。
龐大的的培訓、考級市場，推動中國成為全球最大鋼琴消費國和產銷國。在2017年至2020年間，中國每年的鋼琴銷售量為40萬架，遠高於美國3萬架的年均銷量。同期，中國學琴人數達到約4000萬人，這意味著如果參與考級，每人繳納的報名費、教材費、培訓費以及指定樂器等費用，是一個天文數字。
然而，這場熱潮並未持續太久。2018年起，中國取消藝術專長中考加分政策，鋼琴學習產業鍊逐漸走向谷底，培訓機構倒閉更使得下游的琴行等生意更加不好做。據統計，2022年初，中國音樂培訓機構有65萬家、琴行2.5萬家，到該年底合計關閉約30%。
政策的變動、環境的變遷，以及家長對於高昂的鋼琴課時費的考慮，帶來了整體市場的慘淡。早在2020年，海倫鋼琴就曾披露，鋼琴不好賣的原因是，多地延遲或暫停開學，線下培訓機構停課。藝術訓練與樂器銷售關係緊密，培訓市場不景氣，間接影響鋼琴企業的銷售。
這也顯示出，中國鋼琴市場是一個考級市場，當低出生率導致學鋼琴的學生大減，考級市場自然也不景氣。再加上經濟下行、消費降級，大量電鋼琴以及二手鋼琴的流通，整個鋼琴市場也就徹底崩潰。
中國自媒體「爆角追蹤」15日發文披露，指出在中國豪車、名錶、鋼琴不論是價格還是市場都在大幅下跌，凸顯出中國的高端消費正在走向崩盤。文章認為，導致這種局面的主要原因是，2023年中國的樓市、股市都慘跌，各行各業降薪裁員，導致中產階級的房屋大幅貶值，收入大幅縮水「財富幻覺破滅，消費信心掉進了冰窟」。