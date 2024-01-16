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領年終想換iPhone 15 Pro Max！過來人揭「2關鍵」推坑：沒後悔過

▲有網友詢問值得換 iPhone 15 Pro Max嗎？引發不少討論，過來人點出2關鍵優勢，且直言「沒後悔過」。（圖／記者周淑萍攝）
▲有網友詢問值得換 iPhone 15 Pro Max嗎？引發不少討論，過來人點出2關鍵優勢，且直言「沒後悔過」。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone 15系列在去年9月開賣，其中頂規的iPhone Pro Max 因具備更輕的機身，5倍無損變焦等，且使用Type C 充電線，通用性高對於生活的便利性大增。正值年末民眾領年終大紅包之際，就有網友在批踢踢上發文詢問：「iPhone 14 Pro Max 要換iPhone 15 Pro Max 嗎？」引發網友熱議，其中有過來人點「2關鍵」有感升級，包含重量和Type C連接口，甚至直接推坑「沒後悔過」。

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年底有不少人又出現「手機換換病」的症頭，有網友發問目前手上使用的手機是上一代的頂規版iPhone 14 Pro Max ，但還會值得再上iPhone 15 Pro Max嗎？考量的點包含減少20公克在加殼貼膜之後還會感覺重量有減輕嗎？同時針對續航、性能、8G ram、5倍長焦、充電速度、螢幕等是否有感提升？

對此網友點出一關鍵，「重量非常有感，大概 10% 的差距，偶爾裸機拿，感覺就是手機小了許多，但手機裝上保護套差異比較小，可是比較下來還是有感，尤其單手握持的時候就有差，小拇指沒這麼痛。」至於續航、性能等都沒有太多的感覺。

▲iPhone 15 Pro。（圖／周淑萍攝）
▲iPhone 15 Pro 除了重量明顯減輕之外，改用通用性更高的 Type-C 可以跟電腦共用，網友直接推坑「強烈建議要換 iPhone 15 以上」。（圖／記者周淑萍攝）
同時還有人表示iPhone 14 Pro Max真的很重，從 6S Plus、8 Plus、XS、12 Pro、14 Pro Max 換下來第一次感覺到小拇指在痛就是 14 Pro Max，但換了 15 Pro Max 就沒發生過，且「從來沒後悔過」。此外，換成通用性更高的 Type-C 真的有差，可以跟電腦共用，如果手上有 14 Pro Max 或是正在考慮要換14 或15 ，網友直接推坑「強烈建議要換 15 以上」。

《NOWnews》記者實際是從iPhone 14 Pro 換機到iPhone 15 Pro的使用者，且兩代手機都有裝手機殼，對於重量減輕相當有感，iPhone 15 Pro單手握持或是放在口袋內的負擔相對都會較小，小拇指解放了不少，且Type C接口也是大推，通用性大增，出門不用特別要多帶一條線，可以和筆電和多數的3C產品共用。

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