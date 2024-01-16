買鍋貼打開「整盒焦黑致癌物」！八方雲集道歉：停業召回重新訓練
近日一名網友於「爆料公社二社」臉書社團分享自己去某連鎖店買鍋貼，回家後打開竟看到整盒鍋貼底部煎到焦黑，讓他驚呼「要確定不會致癌餒！」並直言「真的不能拿出來賣」，事後他打電話投訴，雖然店家有道歉，但原PO查看該店Google評論，驚見1年前早就有客人反映了同樣的問題，直呼「被罵1年還不改！」對此，八方雲集總公司公開道歉，表示會將該分店服務人員召回重新教育訓練。
記者葉盛耀/綜合報導
日前有網友在「爆料公社二社」臉書社團PO出焦黑的鍋貼照，並公布店家原來就是八方雲集，他提到昨天去買完看到焦黑的鍋貼後，有打電話去向店家反應，當下店家向他致歉，但原PO認為「真的不能拿出來賣啊！要確定不會致癌餒。」因此他才決定將照片PO上網，希望別再有人跟他一樣踩雷。
貼文一出後，超過7千名網友全看傻眼，紛紛留言：「我買過好幾次也都是這樣子」、「如果只是少許還能接受，這程度太扯了」、「店員自己敢吃嗎？如果敢的話我現場請他」、「硬是包給顧客真的很誇張」，也有人開玩笑說「戴墨鏡煎的嗎」、「操灰搭口味？」、「竹炭鍋貼」。
針對焦黑鍋貼，八方雲集公開表示，該分店除了向消費者道歉，也更換一份全新現煎鍋貼，而該分店也被召回重新教育訓練，今日停業一天。事實上，記者也曾於8月時，在新北市的八方雲集某分店吃過煎到焦黑的鍋貼，但因為部位不多，所以當時並沒有退貨，僅是直接將焦黑部位咬掉而無吃下肚。