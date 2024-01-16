新北平溪天燈節下月17日登場 七大亮點迎觀光龍景好運年
將邁入第26年舉辦的「新北市平溪天燈節」，今（16）日舉辦活動起跑記者會，新北市副市長陳純敬及參與宣傳短片拍攝與活動表演的職棒中信兄弟啦啦隊「PS女孩」成員短今等活動團隊出席宣傳，活動除了將於2月17日在平溪國中、2月24日在十分廣場兩個主要時間施放天燈外，更推出百人心願昇天燈、活動精彩表演、599遊程小旅行、限量新北幣優惠領、臺鐵限定聯名便當、天燈攝影競賽、淨山文化走讀等7大亮點活動，邀請民眾一起迎接豪運龍年到來。
記者吳嘉億／新北報導
陳純敬表示，平溪天燈節獲國際媒體讚譽為全球最佳節慶之一，不僅是台灣重要的傳統文化，更是國際知名的節慶品牌；今年並透過市府觀光旅遊局準備的7大亮點主題活動，期待大家在元宵期間踴躍參與。陳敬純也透露今年的主題大天燈造型會比往年更為壯觀，也邀請國際貴賓前來，在天燈上題字祈福。
短今受訪時也說到，她的母親也在平溪經營餐飲業，這次知道她要來平溪天燈節表演，興奮地跟周邊鄰居分享，也說到會在2月24日於十分廣場與職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」琳妲及台北富邦勇士啦啦隊「富邦Angels」檸檬等3人做合體與單獨的表演。
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，今年推出的599遊程小旅行龍趣味」、「新北幣優惠龍厚哩」、「限定聯名便當龍厚呷」、「天燈最強攝手龍來拚」、「淨山文化走讀龍總來」、「百人國際心願龍升空」及「精彩卡司龍底加」7大亮點活動，除了有精采的活動外，還有首次與臺灣鐵路公司聯名合作推出的冬日暖心限定便當1,100份，將於2月15日至25日於臺北車站、松山車站及南港車站販售，邀請民眾一同享用。
新北市政府觀光旅遊局說明，除了天燈升空與活動場地表演活動外，還有推出熱門的「599遊程小旅行龍趣味」，帶領大家前往平溪區秘境如望古瀑布、慶和吊橋及觀音巖等地進行深度導覽之旅；另外並與新北市山岳協會及新北市平溪區龍安社區發展協會合作辦理「淨山文化走讀龍總來」，帶領民眾一同淨山也深入瞭解平溪的生態環境；「天燈最強攝手龍來拚」天燈攝影比賽則是邀請攝影師以不同的視角，拍下令人印象深刻的平溪影像，競逐高額獎金。相關「599遊程小旅行」與「淨山文化走讀」活動因名額有限，可至「2024平溪天燈節」官網報名。相關訊息請上活動官網、新北市觀光旅遊網及新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。