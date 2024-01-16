2024年最熱賣！分析師點名iPhone 15 Pro Max：上半年出貨量佔45%

2024年果粉力會持續發威！根據天風證券分析師郭明錤預測，2024年上半年iPhone 15 Pro Max，在天時地利的條件之下，有機會成為 2024 上半年最熱銷的蘋果手機。此外，在農曆年前不少通訊行為了搶紅包財，或是尾牙商機折扣力道大，甚至有超過4千的折幅，應該有望持續推升買氣上揚。
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天風證券分析師郭明錤近期公開一份最新預測，文內提到，iPhone 15 Pro Max在2024年上半年仍佔iPhone 15系列出貨量40%至45%，其中獨佔的iPhone 15 Pro Max透過四重反射稜鏡鏡頭提供5倍無損變焦，為淡季不淡關鍵。郭明錤指出，單就iPhone 15 Pro Max新機型的長焦鏡頭對大立光營收貢獻34～38億台幣，同時僅此鏡頭就可讓大立光2024上半年營收成長20–25%。
從分析師的預測，再進一步的觀察近期手機銷售榜，去年11月最熱賣的蘋果手機就是 iPhone 15 Pro Max，顯示頂規版雖然價格不斐，但5倍變焦依舊擁有一定的吸引力，不僅僅在開賣初期吸引果粉買單，開賣3個月後依舊能推坑一般用戶。
此外， iPhone 15 Pro Max 折扣力道大也是一大功臣，根據傑昇通信門市第四季手機降價榜， iPhone 15 Pro Max 512GB從5萬1900元，一路降到4萬6990元，總降金額將近5千，預料農曆年前，各家還會有各式促銷，有機會帶動一波銷量高峰。