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沙發又髒又臭別急著換！3種沙發清潔撇步曝　乾敷「這1物」消異味

▲沙發長期頻繁的使用容易卡髒汙，甚至產生異味，當沙發變髒有異味時別急得換，專家分享沙發清潔撇步，乾敷小蘇打粉可去異味。（示意圖／AJ2提供）
▲沙發長期頻繁的使用容易卡髒汙，甚至產生異味，當沙發變髒有異味時別急得換，專家分享沙發清潔撇步，乾敷小蘇打粉可去異味。（示意圖／AJ2提供）

記者徐銘穗/綜合報導

客廳是與家人共聚的重要空間，而沙發更是重中之重，承載家人、朋友，甚至是毛小孩的每一刻相聚時光，也因長期、頻繁的使用，不僅沙發隙縫容易藏污納垢引發過敏，飲料、食物掉落也會弄髒沙發，就連人分泌的皮脂、汗水也是沙發異味的來源，該如何清潔？專家依沙發材質，分享3種沙發清潔撇步，布沙發如有異味可乾敷「小蘇打粉」5分鐘，再以吸塵器去除，就能消除異味。

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居家清潔服務平台「HoHo好服務」分享，沙發污漬與異味產生有5大主因，室內灰塵及身上汙垢、皮脂和汗水附著、溢出的食物及飲料、孩子的塗鴉與寵物的毛髮。而根據沙發不同的材質，清潔的方式也有所不同。

📌真皮沙發清潔 
「HoHo好服務」指出，清潔真皮沙發前建議先用抹布以及吸塵器清除表面的灰塵、汙垢，再用濕抹布塗抹上專屬的皮革清潔劑擦拭，這樣就能將大部分的污漬擦拭乾淨，並且要適時的上保養油才能降低龜裂的風險。

▲真皮沙發忌用濕布清潔，應以專用的護理劑擦拭養護。（圖／墨亞室內裝修提供）
▲真皮沙發忌用濕布清潔，應以專用的護理劑擦拭養護。（圖／墨亞室內裝修提供）
📌合成皮沙發清潔 
合成皮沙發因為保養容易也耐刮耐磨，愈來愈多人會選擇購買，但與真皮不同的是地方在於，大多數合成皮透氣性不佳，坐久了也容易悶熱。「HoHo好服務」表示，不建議使用保養油或是上蠟，只需要使用肥皂水、洗碗精等中性清潔劑清理就行，也要注意避免用力搓揉造成皮革龜裂。

📌布沙發清潔 
布沙發透氣度佳，但一不小心潑灑將飲料、醬汁在上面，很容易被布快速吸收並且暈染開來。「HoHo好服務」指出，可準備5-10ml的溫水，加入中性洗潔劑和小蘇打以1：1的比列混合，並且用毛巾沾取清潔並且輕拍汙漬處，徹底去除後再用乾毛巾輕拍將水分擦乾。

▲HOLA推出貓抓布沙發新品，三防布科技讓貓咪與人都能夠輕鬆享受居家時光。（圖／品牌提供）
▲飲料翻倒在布沙發上時，可用毛巾沾1：1比例的小蘇打水，輕拍汙漬處清潔。（示意圖／品牌提供）
此外，台灣沙發品牌AJ2建議，沙發可1到2年進行一下大清潔，並分享布沙發日常及特殊狀況的清潔保養4要點：

1.日常清潔：只需使用「黏貼滾輪」或「吸塵器」清除沙發布面上的灰塵與毛髮。

2.異味清潔：若沙發因環境潮濕出現黏膩感、異味，可以將「小蘇打粉」直接灑在沙發上5分鐘左右，再用吸塵器吸乾淨即可。

3.液體類汙染：布沙發碰上飲料、水等液體類污染，建議第一時間使用乾抹布或衛生紙擦拭吸乾，如果濕了一陣子才發現，建議稍微用吹風機冷風吹乾。

4.污痕清潔：想去除污痕，可使用「洗髮精泡泡」去污，將泡泡敷在污染處2~3分鐘，再用濕抹布擦拭就完成了。因洗髮精泡泡水份最少，故建議使用，此外也可運用市售沙發清潔劑，對付更頑強的污痕。

▲市售布沙發有的具有防潑水塗層，使用時耐髒容易清潔，擺脫使用布沙發的恐懼。（圖／AJ2提供）
▲市售布沙發有的具有防潑水塗層，使用時耐髒容易清潔，擺脫使用布沙發的恐懼。（圖／AJ2提供）
■本文部分內容經「HoHo好服務」授權引用。原始出處：3種沙發清潔小撇步，跟皮沙發油污、異味說掰掰

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