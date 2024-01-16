酷炫因學歷低失控淚崩！自爆壓力大 「別的YouTuber都是台清交」
由團長酷炫、孫生、琳妲和蕾菈等組成的YouTuber團體「反骨男孩」，在網路擁有破百萬人訂閱，知名度非常高，年僅33歲就擔任一間公司老闆的酷炫，最近上網路節目《驚奇玩起來》訪談聊工作，酒過三巡後，他突然淚崩感嘆自己學歷不夠高，想做的事情做不到，「其他成功的YouTuber都是台清交畢業的」，超級感性的行為讓主持人不知所措。
記者江芷稜／綜合報導
酷炫是大同大學媒體設計系畢業，當時還參加過《大學生了沒》錄影，他接受《驚奇玩起來》訪問，說起會當網紅的原因，是因為就讀本科系，之後就順勢成為YouTuber，不過，「反骨男孩」拍攝影片極具爭議性，經常成為熱門話題，光是模仿黑人抬棺就被罵翻，酷炫身為團長，必須經常對外道歉扛起責任，壓力非常的大，但他認為不被看好，反而有被需要肯定的價值。
由於錄製時小酌一番，酷炫聊著聊著，突然哽咽哭泣，表示很羨慕其他人，「我其實覺得我的學歷很不好，對不起」，他暴紅後做功課，發現其他成功的YouTuber學歷很高，「大家都台清交畢業，我知道自己學歷很差，我一直很想去念EMBA，我有很多事情想做，我知道我自己能力不足，就會恨我自己為什麼這麼笨，我一直想要變得更厲害，給自己壓力很大。」
以往都是充滿歡笑的影片，罕見來賓暴哭，主持人Sandra趕緊安慰他，稱讚他是個暖男，對女友也很貼心，口條也不輸其他知名YouTuber，要他不要壓力太大。Sandra問他這段可否播出，酷炫也大方表示沒問題，「拍YouTube的時候，我就知道我人生已經獻出去給各位。」事後他在臉書發文，表示平日淡定的自己不知道為何會爆哭，「以後錄影前都不准讓我喝酒，會失去一號表情無聊怪的防線」。
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