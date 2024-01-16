盯智冠換股案！網銀：內情「不可告人」　嗆現在就關博弈遊戲

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1.有關榮剛股權價值之市場法部分，公司（智冠）已於1月10日聲明中述明本案公開說明書第159、160頁部分予以釐清。就此，網銀並無法對於離散程度大的差異理由正面說明，僅是在其說法上加了「取巧」二個字，全然不知所云。
2.其次，網銀公司以往為求聳動，並未附理由就宣稱損失4.79億元，如今又同樣未附理由恣改稱損害賠償1.127億元，其目的似乎就是為廣發媒體製造新聞話題而已。公司至今不知其說法及緣由，實在無從回應。
3.最後，公司於換股後取得榮剛股份，公司資產與淨值均將增加，因此就法律與會計上，均無所謂損失。對此，網銀屢屢曲解（只算本公司總發行股份數增加，而不算可取得之榮剛公司股份價值）濫發新聞製造不實傳言，意圖三人成虎，公司予以澄清。
4.公司待後續收到商業法院通知，將另行發布重訊。
雙方最新發展是網銀國際今日發出5點聲明，強調智冠仍在誤導大眾，換股不合理性是大家都質疑的，也強調從未介入智冠經營。關於曾善意提出介接金流，並不計較智冠金流成本較高，但此舉卻被智冠刻意誤導為是網銀需要金流管道。另外，也針對智冠的博弈遊戲提出看法，最後表示既然智冠屢屢聲明「無意進軍博弈產業」那請即刻關閉中華網龍旗下目前所經營之相關的博弈遊戲。
網銀5點聲明如下：
1.以目前智冠公司之市值與營運狀況，若欲進行任何增資，增資合理價格將遠遠高於目前股權交換1:2.2所換得榮剛股票價值，這就是大家質疑圖利特定人的地方；以智冠公司價值，除了不該用如此低廉價格增加股本，更不該換取到與智冠業務無相關之鋼鐵業股票。而智冠公司於聲明中，再度誤導觀眾，聲稱淨值增加權益無受損。除了上述低估價值以外，也忽略股票交易是以公開市場價格計算。在12月21日宣布股權交換之後，智冠股價因為換股比例不合理，由188.5無量崩跌，這不就是因為股權交換影響了市場價格嗎？
2. 2023年12月4日，智冠與網銀兩位董事長碰面商談董事會事宜時，並無提及股權交換案。影響如此重大的議案竟然隻字未提！難道此案有不可告人的內容，或者是當天之後才緊急作業提出。而後續更有諸多違反法令情事，包含阻擋獨董、拒絕提供資料、違反取得或處分資產處理準則…等，加上此案關係到鉅額的股東權益，希望相關單位能將不法情事盡速查察。
3.智冠公司聲稱網銀要求其經營博弈遊戲一事，在此說明，智冠公司本來就在經營博弈遊戲，本公司基於股東角色善意提出協助，根本無須要求。本公司也從未介入智冠經營也無法要求。
4.本公司（網銀）曾善意提出介接金流，並不計較智冠金流成本較高，目的是提升智冠業績。然此舉卻被智冠公司刻意誤導為本公司需要其金流管道。網銀國際旗下遊e卡已發展至無紙化數位點，便利性遠遠高於智冠公司，根本完全不需要智冠金流管道。
5.請智冠公司確實遵守「無意進軍博弈產業」聲明，即刻關閉中華網龍旗下目前所經營之《鑽石俱樂部》、《鑽石角子》等博弈遊戲，以及MyCard所介接之各種博弈遊戲，以維持智冠公司聲譽。網銀也將籲請智冠董事會，嚴格要求智冠公司遵守聲明，切勿一再欺騙社會大眾。