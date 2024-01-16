13年來首次「Apple超越三星」 IDC：2023年iPhone登年度出貨冠軍
據IDC最新全球手機季度追蹤報告的數據統計，上一次有三星之外的品牌拿下全球智慧型手機市場榜首是 2010 年，而 2023 年則是蘋果首次登頂，並且市佔率創歷史新高。在2023年，蘋果出貨量達2.346億台，年成長3.7%，超越三星的2.266億台，成功站上全球年度銷售冠軍；三星的出貨量則衰退13.6％。但三星年度旗艦機S24將於1月18日發表，主打AI應用，能否搶回冠軍寶座，也頗值得期待。
記者周淑萍/綜合報導
調研單位IDC觀察分析，總體而言，全球智慧型手機市場仍面臨挑戰，但復甦動能正在迅速發展。2023年全球智慧型手機市場出貨量年減 3.2%，至 11.7 億台。此十年來最低年度銷量主要受年初總體經濟挑戰和庫存增加的影響，但2023年下半的成長鞏固了2024 年的預期復甦。2023年第四季年成長8.5%，出貨量3.261 億部，高於7.3%的預期成長。
IDC認為，雖然看到低階Android廠商在2023 年下半年，因新興市場的快速成長而出現強勁成長，但最大的贏家顯然是蘋果，不僅是前三名中唯一一家每年呈現正成長，而且還首次奪得年度第一的位置。推測原因，很大程度歸功於高階的成長趨勢，並積極以舊換新優惠推動，讓高階手機佔據超過20%市占率。
此外，蘋果依舊不能輕易放鬆，因整個Android手機正在多元化發展，包含華為捲土重來，OnePlus、榮耀、Google等品牌都在低階市場推出了極具競爭力的設備，折疊式手機和手機上的AI運用也是關鍵。IDC提到：「智慧手機將迎來一個非常有趣的時代。」