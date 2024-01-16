平價牛排霸主「我家牛排」突復活！老饕抖出真相認了：尷尬的秘密

比超商福袋強！家樂福「龍年福袋198元」　主婦求低調：每年瘋搶

▲量販賣場家樂福推出超值龍年福袋，售價跟去年相同198元凍漲7年，比起兩大超商龍頭各便宜51元、101元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲量販賣場家樂福推出超值龍年福袋，售價跟去年相同198元凍漲7年，比起兩大超商龍頭各便宜51元、101元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11、全家等各大超商福袋後開賣引發討論，而量販賣場家樂福也推出超值福袋，售價跟去年相同198元凍漲7年，比起兩大超商龍頭各便宜51元、101元，內容物維持量販大包裝特點，歷年開箱心得有不少主婦直呼「比超商划算」、「每年都去搶」、「很難排，求低調」，記者搶先開箱龍年福袋，今年除了超值內容物外，大獎抽環島、跳島一年星級住宿券，價值近30萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
家樂福「2024福氣龍來」福袋將在大年初一（2月10日）上午10點於全台量販、超市分店開賣，價格凍漲7年不變，每袋售價198元，福袋內總價值超過500元，包含零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品，以及最令人期待的刮刮卡一張，全台限量12000份福袋，量販店預計每店100份、超市店預計10至30份，再抽全台環島、跳島一年之旅。

▲家樂福龍年福袋開箱。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福龍年福袋開箱，每袋售價198元，福袋內總價值超過500元，有零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡家樂福「2024福氣龍來」福袋
◾開賣時間：2月10日上午10點
◾福袋款式：198元

【福袋刮刮卡2種玩法】

一、刮開刮刮卡上的抽獎序號，至活動網頁登錄抽獎序號抽獎

◾環島一年之旅（5名）：全台星級飯店、特色民宿共14張住宿券，本島兩天一夜；澎湖、金門、小琉球，交通加三天兩夜住宿，價值近30萬元。

◾羅馬雙人自由行6天3夜，機+酒（1名），價值13萬9600元。

◾米蘭雙人自由行6天3夜，機+酒（1名），價值12萬4000元。

◾SMEG復古迷你冰箱，共1名，價值8萬4600元

◾豪奢露營體驗一泊二食，共5名，價值3萬8500元

◾2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天，共1名，價值1萬9800元

◾BVLGARI太陽眼鏡，共1名，價值1萬4200元

二、刮開刮刮卡上的號碼立刻兌獎

◾對中6碼+特別號／綠島雙人享樂自由行3日 (交通+住宿) ，價值2萬8000元，共3名

◾對中6碼／馬祖雙人享樂自由行3日(機+酒) ，價值2萬6800元，共3名

◾對中5碼+特別號／澎湖雙人享樂自由行3日(機+酒) ，價值2萬5900元，共3名

◾對中5碼／鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站門票2張，價值1萬1600元，共2名

◾對中4碼+特別號／煙波大飯店聯合住宿券，價值7800元，共30名

◾對中4碼／蔥澡雙人湯屋泡湯券&套餐，價值2800元，共30名

◾對中3碼+特別號／老爺酒店連鎖聯合餐飲券2張，價值2376元共60名

◾對中3碼／漢來海港平日晚餐券2張，價值2178元，共5名

◾對中2碼+特別號／饗食天堂平日晚餐券2張，價值2040元，共5名

◾對中2碼／家樂福提貨券500元，共60名

▲每袋售價198元，福袋內有總價值超過500元，零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機挑選商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲每袋售價198元，福袋內另有刮刮卡，大獎抽全台環島、跳島一年之旅。（圖／記者鍾怡婷攝）
今年為考量旅遊潮，方便顧客搶購福袋，特別增加「家樂福線上購物」可於1月29日上午11點，搶先早鳥預購福袋（2400份），每位家樂福會員帳號限購一份，不同於實體門市，線上購物售價288元，內有總價值500元商品＋家樂福家速配折扣碼一組（指定商品滿688元可現折168元，於家速配結帳輸入折扣碼即享折扣，折扣碼將於2月28日前以簡訊發送至購買者手機，預購完成後初二至初五都可到店領取福袋。

除了大年初一的福袋外，開工還有獨家IP授權「艾絲樂小兔美妝開工福袋」，2月15日中午午12:30在全台家樂福量販／超市店開賣，全台限量5,000份，量販店約30~50份，超市店約8份，每份售價399元，每位顧客限購1份，內有9樣知名品牌美妝保養品，總價值1680元。

獎項有「頭獎-虹夕諾雅 谷關酒店1名」、「二獎-牛眠埔里花園雙人房1名」、「大溪笠復威斯汀度假酒店（豪華房）1名」、「老爺酒店餐飲單人券2張，共60名」、「衛生紙1年份，10名」、「六獎-衛生棉1年份，10名」、七獎專櫃保養品一組，10名」。

▲獨家IP授權「艾絲樂小兔美妝開工福袋」，每份售價399元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲獨家IP授權「艾絲樂小兔美妝開工福袋」，每份售價399元。（圖／記者鍾怡婷攝）
據悉，家樂福2022年兔年福袋，初一早上開賣10分鐘即完售，不少主婦在網路上分享開箱直呼「我九點五分到已額滿」、「家樂福福袋很推」、「真的很超值，這才是福袋呀」、「求低調，每年都排不到欸」、「零食誠意度蠻高的」。

▲家樂福兔年福袋開賣後10分鐘內完售，幾乎可以算是秒殺。（圖／業者提供）
▲家樂福兔年福袋開賣後10分鐘內完售，幾乎可以算是秒殺。（圖／業者提供）
此外，愛買量販2024年發行新春「龍年刮刮卡」，100％中獎率「張張有獎」，即起至2月15日開賣，每張100元、限量7萬張，大獎有30台iPhone 15全系列，還有APPLE Watch SE2、飛利浦負離子吹風機等，第十獎則是樂扣長型保鮮盒，最小獎也有價值159元的超濃縮洗碗精。

使用HAPPYGO PAY購買龍年刮刮卡，限量加碼送HAPPYGO點數100點。單筆購買５張以上，登錄發票再抽iPad、愛買提貨券5千元、大同電鍋等好禮。

▲愛買量販好運龍來龍年刮刮卡，每張100元，超狂30台iPhone 15系列任民眾開刮。（圖／愛買提供）
▲愛買量販好運龍來龍年刮刮卡，每張100元，超狂30台iPhone 15系列任民眾開刮。（圖／愛買提供）

7-11福袋「299元變99元」！內行買法賺爆不藏了　購買管道大公開

最強福袋不是7-11、全家！隱藏對手「買到就回本」　內行改瘋這間

影／7-11福袋開賣！四大超商福袋「開箱清算」：買誰虧本、它最賺

全家福袋漲價49元！她拆開「抓包清庫存證據」　眾愣住：7-11贏了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選