比超商福袋強！家樂福「龍年福袋198元」　主婦求低調：每年瘋搶

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🟡家樂福「2024福氣龍來」福袋
◾開賣時間：2月10日上午10點
◾福袋款式：198元
【福袋刮刮卡2種玩法】
一、刮開刮刮卡上的抽獎序號，至活動網頁登錄抽獎序號抽獎
◾環島一年之旅（5名）：全台星級飯店、特色民宿共14張住宿券，本島兩天一夜；澎湖、金門、小琉球，交通加三天兩夜住宿，價值近30萬元。
◾羅馬雙人自由行6天3夜，機+酒（1名），價值13萬9600元。
◾米蘭雙人自由行6天3夜，機+酒（1名），價值12萬4000元。
◾SMEG復古迷你冰箱，共1名，價值8萬4600元
◾豪奢露營體驗一泊二食，共5名，價值3萬8500元
◾2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天，共1名，價值1萬9800元
◾BVLGARI太陽眼鏡，共1名，價值1萬4200元
二、刮開刮刮卡上的號碼立刻兌獎
◾對中6碼+特別號／綠島雙人享樂自由行3日 (交通+住宿) ，價值2萬8000元，共3名
◾對中6碼／馬祖雙人享樂自由行3日(機+酒) ，價值2萬6800元，共3名
◾對中5碼+特別號／澎湖雙人享樂自由行3日(機+酒) ，價值2萬5900元，共3名
◾對中5碼／鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站門票2張，價值1萬1600元，共2名
◾對中4碼+特別號／煙波大飯店聯合住宿券，價值7800元，共30名
◾對中4碼／蔥澡雙人湯屋泡湯券&套餐，價值2800元，共30名
◾對中3碼+特別號／老爺酒店連鎖聯合餐飲券2張，價值2376元共60名
◾對中3碼／漢來海港平日晚餐券2張，價值2178元，共5名
◾對中2碼+特別號／饗食天堂平日晚餐券2張，價值2040元，共5名
◾對中2碼／家樂福提貨券500元，共60名
今年為考量旅遊潮，方便顧客搶購福袋，特別增加「家樂福線上購物」可於1月29日上午11點，搶先早鳥預購福袋（2400份），每位家樂福會員帳號限購一份，不同於實體門市，線上購物售價288元，內有總價值500元商品＋家樂福家速配折扣碼一組（指定商品滿688元可現折168元，於家速配結帳輸入折扣碼即享折扣，折扣碼將於2月28日前以簡訊發送至購買者手機，預購完成後初二至初五都可到店領取福袋。
除了大年初一的福袋外，開工還有獨家IP授權「艾絲樂小兔美妝開工福袋」，2月15日中午午12:30在全台家樂福量販／超市店開賣，全台限量5,000份，量販店約30~50份，超市店約8份，每份售價399元，每位顧客限購1份，內有9樣知名品牌美妝保養品，總價值1680元。
獎項有「頭獎-虹夕諾雅 谷關酒店1名」、「二獎-牛眠埔里花園雙人房1名」、「大溪笠復威斯汀度假酒店（豪華房）1名」、「老爺酒店餐飲單人券2張，共60名」、「衛生紙1年份，10名」、「六獎-衛生棉1年份，10名」、七獎專櫃保養品一組，10名」。
據悉，家樂福2022年兔年福袋，初一早上開賣10分鐘即完售，不少主婦在網路上分享開箱直呼「我九點五分到已額滿」、「家樂福福袋很推」、「真的很超值，這才是福袋呀」、「求低調，每年都排不到欸」、「零食誠意度蠻高的」。
此外，愛買量販2024年發行新春「龍年刮刮卡」，100％中獎率「張張有獎」，即起至2月15日開賣，每張100元、限量7萬張，大獎有30台iPhone 15全系列，還有APPLE Watch SE2、飛利浦負離子吹風機等，第十獎則是樂扣長型保鮮盒，最小獎也有價值159元的超濃縮洗碗精。
使用HAPPYGO PAY購買龍年刮刮卡，限量加碼送HAPPYGO點數100點。單筆購買５張以上，登錄發票再抽iPad、愛買提貨券5千元、大同電鍋等好禮。