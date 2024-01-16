艾美獎誕生首位亞裔視后 《怒嗆人生》黃艾莉奪迷你劇集女主角
有「電視奧斯卡」之稱的第75屆艾美獎於台灣時間今（16）日舉行，Netflix喜劇《怒嗆人生》橫掃艾美獎最佳迷你劇集5大獎，奪迷你劇集最佳女主角的黃艾莉成為首位亞裔視后。
記者羅凌筠／綜合報導
41歲黃艾莉是中越混血兒，成為演員之前，她是一位單口喜劇演員，靠著講脫口秀累積一票粉絲，她與哈佛畢業的科技業企業家賈斯汀白田有過一段婚姻，離婚後與同樣是喜劇演員的《周六夜現場》比爾哈德正在交往。
黃艾莉得獎後親吻男友比爾哈德才上台，她語帶哽咽，聲音發抖說：「謝謝我超棒的父母，我的媽媽以及多希望他依然活著，能與我分享此刻的爸爸，他很幽默，無條件愛我，教會我失敗的價值，還有我美麗的女兒，妳們是我的一切。」
《怒嗆人生》劇情講述兩個陌生人發生行車糾紛，一個是生意慘淡的水電工，一個是無力感纏身的創作家，互看不順眼的兩人愈鬥愈起勁，手段也愈來愈卑鄙，史蒂芬元、黃艾莉摘下迷你劇集最佳男女主角，李成真奪迷你劇集最佳導演、編劇。
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