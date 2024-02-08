永遠的羈絆！緬懷逝去摯愛 連結骨灰與墨水的「葬禮紋身」
面對摯愛之人離世，每個人緬懷的方式都不同，也曾傳出有人將死去親友的骨灰，取一部分做成項鍊墜飾，感覺對方一直在自己身邊，而現在還有一種更特別的方式，就是把死者骨灰摻到紋身墨水中。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《Euronews culture》報導，於加州經營工作室的藝術家杜克斯（Kat Dukes），約在3至4年前開始探索這項技術，當時她的1位客戶，因為想要感覺與過世的愛犬仍舊親密，因而提出骨灰刺青的想法，隨著時間過去，杜克斯成為這方面紋身的專家。
杜克斯解釋，很多人認為這種作法有衛生方面的疑慮，但如果操作正確，就不會有感染的風險。首先，遺體火化本身就是在極高的溫度下進行的，所以骨灰通常不會帶有病菌；二來，正確進行的紋身是把圖騰保留在真皮層，而不會進入血液中。
杜克斯並說，人們傾向於抗拒對自己而言未知的事物，但她很榮幸能提供這類服務，她的1位客戶法蘭克（Scout Frank），也在腳踝處紋上一隻張開翅膀的鴿子，藉此懷念逝去的母親：「這件事做起來不難，但對我來說意義重大，她（亡母）本身就已是我的一部分，現在她將永遠和我同在，陪伴我進行各種冒險。」