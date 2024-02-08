哪裡是全球最適合遠距工作的國家？數據顯示都集中在「這洲」
新冠疫情肆虐的3年期間，全球許多公司行號，都不得不進入遠距工作模式，避免人群過度接觸而造成大規模感染，但疫情過後，這種模式似乎並沒有立刻改回來，反而成為一種新常態。網路安全平台Nordlayer的一份報告顯示，全球被認為最適合遠距辦公的國家，歐洲就佔據了前10名。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《Euronews》報導，2023年全球遠距工作指數，對108個國家進行數據分析，包含多項標準，如穩定且快速的網路連線、醫療保健等社會經濟效益以及人權狀況等等。研究發現，在網路安全、數位和實體基礎設施、社會安全、經濟安全4個關鍵類別，丹麥得分排名第1，接著依序為荷蘭、德國、西班牙、葡萄牙、瑞典、愛沙尼亞、立陶宛、愛爾蘭、斯洛伐克。
報導提到，儘管生活成本極高，但丹麥人享有非常好的網路質量，其社會包容水平和社會福利也都名列前茅；荷蘭則在社會安全、個人權利、社會包容度的表現尤為出色，加上快速、穩定的數位基礎設施及網路安全，確保了荷蘭僅次於丹麥的排名地位；而德國則憑藉便宜網路、強大的法律體系、為遠距工作者提供的高度經濟保障脫穎而出，綜合排名為第3。
不過研究也指出，雖然這份排名，前頭是以歐洲國家佔多數，但相對來說它們的生活成本也高，大概只有葡萄牙例外，儘管總體排名前10，但生活成本卻排在第56位，在歐洲國家裡算是性價比很高的國家。