外資大賣超逾451億！股匯雙殺 新台幣爆量重貶1.77角收31.392元
外資大選後持續在台股賣超，並匯出資金，今（16）日更大賣台股達451.07億元，創下外資單日賣超史上第9大，台股收盤大跌199.95點，加上亞洲主要貨幣兌美元也走貶，日圓兌美元貶破146兌價位，新台幣兌美元今日也爆量重貶1.77角，收31.392元，創逾1個月收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量擴增至23.47億美元。
記者顏真真／台北報導
台股今日開低走低，盤中更一度重挫逾200點，隨後跌勢一度收斂，但終場仍大跌199.95點，跌破17400點，收在17346.87點，跌幅1.14%，成交值新台幣3082.08億元，3大法人在台股合計賣超481.57億元，其中自營商及外資都呈現賣超，外資更賣超451.07億元
在台股重挫近200點，外資在台股更持續賣超並匯出，加上國際情勢也不穩定，美元指數堅挺，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中日圓更貶破146價位，一度來到146.27兌1美元，離岸人民幣兌美元也貶至7.1988價位，韓元也貶到1333.37兌1美元，也使得新台幣今日也爆量重貶，盤中一度貶破31.4元，下探31.433元，大貶2.18角，終場收在31.392元，仍重貶了1.77角，亦是2023年12月14日以來收盤新低價。