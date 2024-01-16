賴薇如出道20年「為愛退出演藝圈」！趕在年前結婚：會好好催男友
藝人賴薇如與古曜威等好友們共同在西門町投資披薩店，還結合早午餐、甜點店，引起熱議。今（16）日兩人一同出席開幕記者會，談到結婚生子計畫，賴薇如竟表示，為了能照顧孩子，她願意退出演藝圈，結束長達20年的演藝生涯。
記者詹鎰睿／台北報導
被問到男友今年會不會升格老公？賴薇如滿臉通紅，雖不願意正面證實消息，僅笑著回應：「要換了要換了，會趕在年前催他。」她也說，兩人個性比較務實，平常就不太有什麼驚喜，有沒有求婚或是結婚都不太重要，一切以生孩子為重。
賴薇如害羞誇讚男友體力很好，小倆口努力做人中，就怕年紀越大，生孩子會越來越辛苦，也考慮過試管，「我希望未來生女兒。」賴薇如認為女兒比較孝順，長大後比較會陪伴爸爸媽媽。
談到未來會不會專心在家相夫教子？賴薇如直言，為了照顧孩子，「離開演藝圈也沒關係啊！」每個年紀到了，自然會有想做的事情，「有小孩，當然想花時間陪伴他，但還是得看當下狀況，女生還是需要點工作、養活自己，不用看別人臉色。」所以才會想要開披薩店，增加被動收入。
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