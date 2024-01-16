王宥忻離婚後大解放！揪閨密海倫清桃越南度假 比基尼辣曬好身材
身價10億的財富女神王宥忻日前赴越南參加「亞洲巨星獎」盛典，為期五天四夜的活動，參與貴賓有「前越南視后」海倫清桃以及當地知名藝人明星，王宥忻分享：「因為越南幣值比較小，每天都花費千萬越南幣，像是烤龍蝦、海鮮超高蛋白質餐，可說是吃好吃滿。」且由於在當地度假感覺太愜意，於是換上性感比基尼，愜意喝椰子水享受人生。
記者吳雨婕/綜合報導
這次和海倫清桃一起出席盛會，王宥忻提到，除了度假之外，一方面也是也相中越南當地的養生館提前佈局商業合作。越南是海倫清桃的家鄉，透過考察當地適合投資項目，也把好的企業和技術引進台灣。王宥忻還表示，離婚時，是好姐妹海倫清桃陪伴她度過低潮。
談到對越南的印象，王宥忻表示：「最深刻的就是抖音爆紅曲叮叮噹噹的歌〈See Tình〉紅到全球，我覺得跟比較民族性有關係的一些作品創作，其實都會滿引人入勝的。全球未來趨勢是做短視頻，可以掌握短視頻的拍攝跟流量的掌握，就可以掌握商機。因為工作關係有認識不少的電影公司，如果有好的劇本和合作團隊，未來可能會有拍電影的想法，有可能到時候看有機會的話把越南和台灣的一些文化放進去作一些結合，這也是有趣的一個創意。」
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