選後才公開合約！高端回應了　上市櫃公司無關政治

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高端公司表示，與疾管署簽約執行之「COVID-19疫苗採購合約」，雙方原設有5年期之保密限制，但本案自簽約後迄今不斷受外界誤解，公司已多次針對合約內容對外澄清，但不實謠言仍持續散播。
近期針對合約是否應提前解密一事，再次成為輿論話題，亦有眾多股東來電或來信，支持或反對提前解密。本議案參酌律師法律意見書、並經董事會討論後，為捍衛公司形象並保障股東權益，董事會回應疾管署提前解密之提議，決議同意提前解除合約保密限制。
對於高端公司經董事會討論後同意公開合約內容，衛福部疾管署也於午後召開記者會，但疾管署長莊人祥於會中提到，署方曾3度詢問合約公開事宜，前2次卻沒有得到公司回應，對此李思賢表示，一間正常的公司、商業合約應該都是不公開的，這是基本邏輯、基本道理，大家應該都能接受。
此外，李思賢提到，當初疾管署來詢問，公司認為相關內容是正常商業合約，所以覺得不適合公開，何況其他公司也簽有保密條款，這次會議中，也是正反意見都有，先前也陸續有股東來電或來信，表達支持或反對提前解密，但為了捍衛公司形象與股東權益，董事會最終同意公開相關合約。
至於外界質疑，高端公司2024總統大選後才公開合約內容是否有其他考量，李思賢強調，高端公司是在1月9日寄出通知信函，7天後、即今（16）日召開董事會討論，一切依法、依行政程序執行，選舉並不是上市櫃公司該考量的事。
高端公司在開發新冠肺炎疫苗過程中，與官方多次來回、且期間爭議不斷，對於是否會影響公司持續投入政府相關補助案件的意願，李思賢說，沿路走來受到大家很多質疑，很多是莫須有的指控。
李思賢說，今天高端公司做到極致了，合約也同意疾管署公開了，大概史無前例有公司這樣做，也希望選後了，大家回到理性、真的為人民福祉作政策建議都是好的，國內疫苗廠只有2家，全民應該守護疫苗廠商這樣珍貴的資源與戰略產業。