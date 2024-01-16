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菲總統祝賴清德當選　中外交部：建議多讀讀書、正確了解台灣問題

▲中國外交部發言人毛寧表示，建議菲律賓總統小馬可仕「多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈」。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人毛寧表示，建議菲律賓總統小馬可仕「多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈」。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣2024總統及國會大選落幕，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）罕見發文祝賀民進黨主席賴清德當選第16任總統，更以下屆「台灣總統」來稱呼賴清德。中國外交部發言人對相關言論則做出相當反感的表示，發言人毛寧先是批評小馬可仕嚴重違反一中原則，粗暴干涉中國內政，接著又建議他「多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈」。

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2024總統大選結果出爐，民進黨候選人賴清德、蕭美琴當選我國第16任正副總統，將於5月20日上任。有別於其他國家以外交系統發言道賀，菲律賓總統小馬可仕在個人社群平台X上發文表示期待在未來幾年內密切合作，還稱賴是台灣的「總統當選人」，而賴清德也轉發道賀貼文，表達珍惜台灣與菲律賓之間持久的友誼、期待強化雙方民間與經濟聯繫，共同捍衛區域民主、和平與繁榮。

對此，中國外交部發言人毛寧今（16）則在記者會上作出回應，她稱「台灣地區選舉結果改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，阻擋不了中國終將統一，也必然統一的大勢」，強調小馬可仕的言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，也嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾、粗暴干涉中國內政，「中方對此強烈不滿、堅決反對，已於第一時間向菲方提出強烈抗議。」

毛寧還說，「我們建議馬科斯（小馬可仕）總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論」，並稱要求菲律賓方不要在台灣問題上玩火，切實恪守一個中國原則和中菲建交公報，「立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。

此外，中國外交部長助理農融也在今為此召見菲律賓駐中國大使，同時提出嚴正交涉，敦促菲律賓給予中國方面一個負責任的交代，菲律賓總統府16日則重申「一中政策不變」。

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