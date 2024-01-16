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龍劭華遺作卡關3年播出！楊子儀淚訴最後訊息　約定成遺憾

▲楊子儀與龍劭華約定拍完《少女八家將》上山泡茶，不料龍劭華魂斷高雄。（圖／華視提供）
▲楊子儀與龍劭華約定拍完《少女八家將》上山泡茶，不料龍劭華魂斷高雄。（圖／華視提供）

記者羅凌筠／台北報導

華視八點檔《少女八家將》宣傳活動今（16）日舉行，這是龍劭華最後1部遺作，卡關3年終於播出，楊子儀談到3年前與龍劭華合作，忍不住淚灑現場：「跟龍哥拍的時候說好，等他回台北，我帶他上山找我師父西哥泡茶，結果他就在高雄再見了。」

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▲龍劭華遺作《少女八家將》延遲3年播出。（圖／華視提供）
▲龍劭華遺作《少女八家將》延遲3年播出。（圖／華視提供）
龍劭華當時因糖尿病逝世，無法實現的約定留給楊子儀一個遺憾，加上3年前又是疫情高峰，楊子儀突然有個領悟，「老人家見一面少一面，峻爸（廖峻）身體也不好，我趕快叫廖錦德帶他爸爸上山，不希望錯過任何見面的機會。」

40歲的楊子儀跟著乾爹陳博正（阿西）服務宮廟，正式公布自己「九龍太子」乩身的身分，須斷「殺、盜、淫、妄、酒」五戒，楊子儀解釋淫有分正淫跟邪淫，老婆和銀貨兩訖的買春算正淫，邪淫就是小三，當乩身不用禁慾，遠離邪淫就好。

▲林韋君（左起）、楊子儀、許鈞鈞宣傳新戲《少女八家將》。（圖／華視提供）
▲林韋君（左起）、楊子儀、許鈞鈞宣傳新戲《少女八家將》。（圖／華視提供）
《少女八家將》製作期間因為得標廠商與合作廠商有商標權爭議，華視無法支付後續補助款，演員被欠酬勞，去年10月判決書出爐，確定版權屬於製作人黎竹平的黎明傳播公司，楊子儀被問到尾款拿到沒？他證實：「酬勞領到了，主要這是龍哥的遺作，我有沒有領到錢根本就沒差。」

楊子儀的工作兼顧藝人跟乩身，接戲全看緣分，「我覺得是神明的安排，祂不讓我接這部戲的話，就不會給我時間。」先前拍三立八點檔《天道》鬧到被封殺，他解釋不是不答應補拍，是製作單位加戲，那段時間他已安排好行程，所以無緣演出。

《少女八家將》由林韋君、楊子儀、張勛傑、龍劭華、王丁竹、許鈞鈞等實力派演員主演，該劇講述家將館女兒為悍衛父親的理念，創新成立女子八家將，攪動了地方傳統藝陣生態，1月17起每周一至周五晚間8點華視播出。

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