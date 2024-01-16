龍劭華遺作卡關3年播出！楊子儀淚訴最後訊息　約定成遺憾

我是廣告 請繼續往下閱讀
40歲的楊子儀跟著乾爹陳博正（阿西）服務宮廟，正式公布自己「九龍太子」乩身的身分，須斷「殺、盜、淫、妄、酒」五戒，楊子儀解釋淫有分正淫跟邪淫，老婆和銀貨兩訖的買春算正淫，邪淫就是小三，當乩身不用禁慾，遠離邪淫就好。
《少女八家將》製作期間因為得標廠商與合作廠商有商標權爭議，華視無法支付後續補助款，演員被欠酬勞，去年10月判決書出爐，確定版權屬於製作人黎竹平的黎明傳播公司，楊子儀被問到尾款拿到沒？他證實：「酬勞領到了，主要這是龍哥的遺作，我有沒有領到錢根本就沒差。」
楊子儀的工作兼顧藝人跟乩身，接戲全看緣分，「我覺得是神明的安排，祂不讓我接這部戲的話，就不會給我時間。」先前拍三立八點檔《天道》鬧到被封殺，他解釋不是不答應補拍，是製作單位加戲，那段時間他已安排好行程，所以無緣演出。
《少女八家將》由林韋君、楊子儀、張勛傑、龍劭華、王丁竹、許鈞鈞等實力派演員主演，該劇講述家將館女兒為悍衛父親的理念，創新成立女子八家將，攪動了地方傳統藝陣生態，1月17起每周一至周五晚間8點華視播出。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁