快訊／北海道新千歲機場爆事故！大韓、國泰班機停機坪上意外擦撞
日本北海道迎來大規模降雪嚴重影響交通，今（16）稍早北海道新千歲機場更發生大韓航空與國泰航空兩架飛機相撞意外，日媒消息稱尚未接獲傷亡通報，初步調查也沒有漏油起火的狀況，疑似是大韓航空班機撞上停在停機坪上的國泰航空，目前已派出機場消防車待命，詳細情況有待進一步通知。
國際中心楊智傑／綜合報導
近期日本飛安事件頻傳，綜合《NHK》、《HTB北海道新聞》與《TBS NEWS》等日媒報導，運營新千歲機場的北海道機場公司當地時間下午5時30分接獲消息，一架國泰航空班機與大韓航空班機，在北海道新千歲機場發生碰撞意外。
當地消防部門已經抵達現場，報導稱該架大韓航空有276名乘客、13名機組人員，共289人在班機上，而國泰航空班機則是正處於乘客登機前、停放在停機坪上的狀態，因此機上並無乘客，擦撞意外發生後目前沒有傷亡通報，現場初步調查也沒有漏油起火的狀況，不過機場消防車已經在一旁待命。
北海道近日迎來本月最強降雪，當地航班、列車受到嚴重影響，光是新千歲機場今就因為大雪而停飛超過46個航班，包含機場快線、旭川與稚內之間的特急列車等，更有13班列車停止運行，不過擦撞意外是否因天氣狀況不佳導致則有待當局進一步調查。