家樂福年貨優惠！藍記麻辣鍋265元爽吃 餐巾紙買1送1、鮮奶72元
迎接農曆新年，家樂福搶攻商機，除了指定日期滿2,000元以上或超市／家速配單筆消費滿888元以上即可享9折現金折價券回饋外，年貨大街商品限時特價、買1送1，有30年的老台北人回憶「藍記-藍記麻辣火鍋湯底」，還有餐巾紙、鮮奶等民生用品都有優惠，必買商品一次看。好市多則是吃起開跑「線上購物8周年慶」，1月18日前於線上下單消費滿萬元結帳時輸入優惠代碼「8yr」即可現折880元。
記者鍾怡婷/綜合報導
備年貨也要省荷包，家樂福滿額享9折現金折價券回饋，活動指定日期：1月13日（六）至14日（日）、1月20日（六）至21日（日）、1月27日（六）至28日（日）、2月3日（六）至4日（日）、2月5日（一）至8日（四）除夕前日，量販店／線上購物單筆消費滿2,000元以上或超市／家速配單筆消費滿888元以上即可享9折現金折價券回饋。
業者透露今年年貨引進高達2成獨家商品，預估業績可較去年同期成長2成，家樂福年菜首攻強打獨家「航海王」龍年版系列IP授權年菜商品與獨家贈品，以航海王動漫角色繪製成龍年版造型獨家IP授權年菜，並且首度推出「米其林＆必比登推薦」近20支包含新上架單品年菜、套餐組與鍋物，還有最省事好選擇的「名店年菜套餐組」，端出彭園、王品嚴選、立家阿秋大肥鵝、紅豆食府、麒王府、逸湘齋、狀元油飯、鄧師傅等精選名店。
家樂福本次也特別找來傳承30年的老台北人回憶「藍記-藍記麻辣火鍋湯底」，只要於家樂福「線上購物」「團吧」下單訂購，原價298元、特價265元，還有多款商品買1送1、加價購一次看。
📍即起至2月15日
◾曾蒙牛 牛肉麵 紅燒／清燉，原價199元買1送1
◾美吾髮純粹植感洗髮精系列，原價299元買1送1
◾得意的一天國民優質調和油2公升，原價378元買1送1
◾萬歲牌 綜合果/米果綜合果系列，156～200克，原價198元買1送1
◾田野市有機黑木耳/有機銀耳280毫升，原價79元買1送1
◾舒潔家用紙巾貼心巧撕FSC／威象大尺寸60~108張X6捲，原價189元買1送1
◾Farcent香水沐浴露系列780克，原價349元買1送1
◾統一純喫茶系列481毫升，原價20元，加價購10元
◾萬丹酪農戶限定鮮乳936毫升，原價106元、加價購72元／瓶
◾舒潔極絨厚抽取衛生紙，60抽Ｘ6包，原價129元、加價購75元／包
此外，好市多「線上購物8周年慶」從1月15日開跑為期一週，提供百種家電、珠寶到生活用品有感價格優惠，一手包辦公司從尾牙到春酒獎品，除舊布新添行頭、零食囤貨都可買齊。1月18日前於線上購物下單消費滿萬元結帳時輸入優惠代碼「8yr」即可現折880元，更別忘了即日起至2月29日為聯名卡好多金店內消費折抵期間，喜迎新年到來也要輕鬆省荷包。