傳民眾黨指使「罷侯」　陳世軒：非黨所為但盼侯加倍奉還兌現承諾

全成歲未圍爐宴 戲棚下吃澎派老網美&布袋戲同場飆藝

▲全成社會福利基金會連續18年舉辦歲未圍爐宴，席開29桌，並致贈愛心物資，讓長輩過好年。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.16)
▲全成社會福利基金會連續18年舉辦歲未圍爐宴，席開29桌，並致贈愛心物資，讓長輩過好年。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.16)

記者金武鳯/台中報導

全成社會基金會今日(16日)在南屯區田心福德廟廣場辦桌，席開29桌，邀請社區獨老、長照需求家庭及銀髮志工一起圍爐，並在布袋戲助興，以及因大跳K-pop舞，在網路爆紅的春社網美阿嬤賀歲熱舞下、重溫戲棚下呷澎派熱鬧時光！市府社會局長廖靜芝到場拜早年，祝福長輩新的一年平安順利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全成基金會已連續18年辦理「寒冬送暖．歲末圍爐」。董事長聶玉美表示，前三年因疫情影響，每年春節前夕舉辦的圍爐宴，因應時勢改採送年菜到獨老長者家，如今社區已逐漸恢復日常生活型態，封閉已久的互動界線也逐步卸防，在多名長者殷切詢問何時要再辦桌吃年菜的期盼下，圍爐宴今日終能熱鬧舉行。

▲全成舉辦的歲末圍爐，社會局長廖靜芝祝福長輩新的一年平安順利，並與社區網美阿嬤共舞同樂。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.16)
▲全成舉辦的歲末圍爐，社會局長廖靜芝祝福長輩新的一年平安順利，並與社區網美阿嬤共舞同樂。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.16)
值得一提的是，活動辦理前，恰逢承穎科技工程公司委託「神龍掌中藝術團」出演俠義英雄傳劇碼，答謝田心里福德正神。在社會企業責任的感召下，承穎特別配合圍爐活動舉行，謝神同時娛樂現場長輩，讓辦桌圍爐多了一項娛樂活動。

獨居的陳奶奶說：現代人吃宴席都是看歌舞表演，布袋戲只有廟會謝神才有，想看也要有機會，憶及上一次坐在戲棚下來看布袋戲，已是數十年前的事了。林爺爺也說：真熱鬧，吃澎湃兼看戲，吃飽飯還有伴手禮帶回家，很感恩。

▲全成今天舉辦歲未圍爐宴，邀請社區獨老與銀髮志工吃澎派，台中郵局贈送大批燕麥片給長輩吃健康。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.16)
▲全成今天舉辦歲未圍爐宴，邀請社區獨老與銀髮志工吃澎派，台中郵局贈送大批燕麥片給長輩吃健康。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.16)
全成基金會承接臺中市政府委託辦理弱勢老人需求評估，以及獨居老人關懷訪視問安服務，擴大對社區老人的日常生活訪問關注，轄區擴及烏日、大肚、龍井、沙鹿、南屯等區域。今日辦桌，聶玉美董事長也邀請各區長輩及長照需求家庭一起圍爐，席開30桌，社會局長廖靜芝特別到場向長輩們拜早年，並與春社網美阿嬤們一起大跳賀年熱舞，還有掌中布袋戲出演，讓長輩重溫戲棚下辦桌看戲歡樂時光。

▲全成歲未圍爐宴，席開29桌，讓長輩在戲棚下吃澎派，議員朱暖英和董事長聶玉美送壽桃，祝福長輩呷百二。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.16)
▲全成歲未圍爐宴，席開29桌，讓長輩在戲棚下吃澎派，議員朱暖英和董事長聶玉美送壽桃，祝福長輩呷百二。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.16)
今天到場服務的還有10名弘光科技大學社區服務生力軍，穿梭現場向早到的老人家們噓寒問暖、量測血壓、關心日常居住狀況。宴席間臺中郵政王月珍副理、劉士州議員，何文海議員和朱暖英議員、吳佩芸議員皆到場關心致意，祝福長輩新春如意呷百二。

▲全成今辦歲未圍爐宴，招待近300名獨老及志工，飯後還送愛心物資，長輩們樂開懷。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.16)
▲全成今辦歲未圍爐宴，招待近300名獨老及志工，飯後還送愛心物資，長輩們樂開懷。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.16)
聶玉美董事長特別感謝田心福德廟長年對社區獨老活動的場地提供，另外臺中郵局已連續五年出錢出力贊助活動，今年也捐贈大批燕麥片讓長輩吃健康。其它還有財團法人台中市萬和宮、歐客佬精品咖啡、金磚牛排館也是持續多年捐款力挺，讓歲末年關的溫馨圍爐年年能持續辦下去。

中市開春規劃3場徵才活動 2000職缺最高薪7.5萬元

惠中寺寒冬送暖1200福田戶 覺居法師：願施者受者皆溫暖

書畫家林茂樹、林惠敏父女聯展 14日在萬和宮藝廊登場

搶攻除夕圍爐商機 阿秋餐飲推外帶年菜單點500元有找

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選