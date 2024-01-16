全成歲未圍爐宴 戲棚下吃澎派老網美&布袋戲同場飆藝

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值得一提的是，活動辦理前，恰逢承穎科技工程公司委託「神龍掌中藝術團」出演俠義英雄傳劇碼，答謝田心里福德正神。在社會企業責任的感召下，承穎特別配合圍爐活動舉行，謝神同時娛樂現場長輩，讓辦桌圍爐多了一項娛樂活動。
獨居的陳奶奶說：現代人吃宴席都是看歌舞表演，布袋戲只有廟會謝神才有，想看也要有機會，憶及上一次坐在戲棚下來看布袋戲，已是數十年前的事了。林爺爺也說：真熱鬧，吃澎湃兼看戲，吃飽飯還有伴手禮帶回家，很感恩。
全成基金會承接臺中市政府委託辦理弱勢老人需求評估，以及獨居老人關懷訪視問安服務，擴大對社區老人的日常生活訪問關注，轄區擴及烏日、大肚、龍井、沙鹿、南屯等區域。今日辦桌，聶玉美董事長也邀請各區長輩及長照需求家庭一起圍爐，席開30桌，社會局長廖靜芝特別到場向長輩們拜早年，並與春社網美阿嬤們一起大跳賀年熱舞，還有掌中布袋戲出演，讓長輩重溫戲棚下辦桌看戲歡樂時光。
今天到場服務的還有10名弘光科技大學社區服務生力軍，穿梭現場向早到的老人家們噓寒問暖、量測血壓、關心日常居住狀況。宴席間臺中郵政王月珍副理、劉士州議員，何文海議員和朱暖英議員、吳佩芸議員皆到場關心致意，祝福長輩新春如意呷百二。
聶玉美董事長特別感謝田心福德廟長年對社區獨老活動的場地提供，另外臺中郵局已連續五年出錢出力贊助活動，今年也捐贈大批燕麥片讓長輩吃健康。其它還有財團法人台中市萬和宮、歐客佬精品咖啡、金磚牛排館也是持續多年捐款力挺，讓歲末年關的溫馨圍爐年年能持續辦下去。