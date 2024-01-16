一手私藏世界紅茶竹科店公告「下架民進黨」惹議！總店：停業解約
知名手搖飲料「一手私藏世界紅茶」竹科加盟店，於2024總統立委選舉1月13日投票日，於門口張貼「下架民進黨」店休公告惹議。今（16）日總店營運部緊急發出聲明，「竹科加盟店辱罵顧客的員工已離職。並從即日起停業，後續將繼續處理解約事宜」。強調「尊重各種的聲音。但絕不贊同辱罵客人產生對立」。
記者蕭涵云/台北報導
2024總統立委選舉於1月13日落幕，沒想到有民眾發現知名手搖飲料「一手私藏世界紅茶」竹科加盟店，竟於投票日在門口張貼「下架民進黨」店休公告，引起爭議。更傳出該店家還在Google評論與網友嗆聲「綠蛆就是噁心」掀起風暴。
對此，一手私藏營運部緊急在粉專上，張貼竹科店長與肇事員工簽名致歉的圖文，並發表聲明，「竹科加盟店辱罵顧客的員工已離職。並從即日起停業，後續將繼續處理解約事宜」。
「以上為針對竹科加盟店不當言行之懲處。總公司為此事造成之爭議對立與顧客觀感不適感到抱歉！也為收到波及的其他一手私藏加盟門市致上歉意。再次聲明，竹科加盟店政治立場非代表一手私藏全體」。強調「我們尊重各種的聲音。但絕不贊同辱罵客人產生對立。這是一手絕對的立場。」
總店表示「一手夥伴是個溫暖的家庭，接納包容，大家都是共生共好。不曾有因立場有仇視衝突。一直如此，在路上也會繼續努力。謝謝各方指教與關懷。針對這次事件除以上處理外，會再加強內部控管與教育，再次向大家道歉」。
多數民眾直言，不能有政治傾向，但辱罵他人真的不行；認為「總公司的反應還蠻快的，趕快止血」，紛紛留言支持該處置。也有網友緩頰「放下仇恨言論，擁抱彼此，世界還是很美好」。