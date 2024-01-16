有限電視業者大富、凱擘遭重罰1億！公平會：違反結合附帶條件

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經公平會調查，凱擘公司旗下12家有線電視業者長期在未經公平會同意的情況下，與台灣大哥大集團的台固媒體旗下5家有線電視系統，以及浩鳴旗下2家有線電視系統業者，在基本頻道採購、頻道租賃、客戶服務等有線電視重要核心業務共同營運、共用人力資源；同時，凱擘在銷售代理之頻道節目過程中，也與台灣大哥大集團之優視傳播，以及浩緯、浩鳴等頻道代理商共同銷售頻道，顯未履行上述結合負擔內容。
公平會指出，因頻道代理商與有線電視系統屬上下游交易關係，凱擘透過旗下12家系統經營者與其他7家有線電視系統共19家共同經營，再與其他頻道代理業者聯賣頻道節目，已增強其在有線電視產業上下游的市場力量，而有市場力量濫用及市場封鎖之疑慮，例如得以增加其他頻道供應業者營運成本、迫使頻道代理商接受授權條件，或藉由控制頻道上下架等方式，擠壓弱勢頻道生存空間等，對於市場競爭秩序影響甚鉅。
公平會表示，凱擘之母公司大富媒體作為負擔履行義務人，卻任由凱擘與其他有線電視系統共同經營，並與其他頻道代理業者共同銷售頻道節目，未加以管理、監督。大富媒體及凱擘明知99年結合案之限制競爭疑慮至深，爰於當時自行提出獨立經營之相關承諾，並列為結合案件決定書之負擔內容，矢言恪守，本會始同意其等結合。
大富媒體、凱擘自應於結合後依承諾履行負擔，惟卻持續從事共同經營及聯賣行為，對於有線電視系統及頻道代理市場明顯產生不利之影響，公平會認為其違法行為應受責難程度甚高，爰決議依公平交易法第39條第1項規定，以法定最高罰鍰金額各新臺幣5,000萬元論處。
公平會表示，本案違法行為甚為隱晦，經多方審慎查證，始確認違法事證明確。公平會最後提醒，公平會作成結合案件決定後，仍會持續追蹤相關負擔執行情形，並不會因負擔時隔久遠而懈怠。參與結合事業如未履行結合案件決定書所附之負擔，依公平交易法第39條第1項規定，除罰鍰外，另可禁止結合、要求分設事業、處分股份、轉讓營業、免除職務或其他必要的處分，參與結合事業應切實守法。