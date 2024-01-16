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有限電視業者大富、凱擘遭重罰1億！公平會：違反結合附帶條件

▲公平交易委員會今（16）日處大富媒體、凱擘各新台幣5000萬元，共計新臺幣1億元罰鍰。（圖／NOWnews資料照）
▲公平交易委員會今（16）日處大富媒體、凱擘各新台幣5000萬元，共計新臺幣1億元罰鍰。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

公平交易委員會今（16）日指出，大富媒體公司、凱擘公司及其所屬12家有線電視系統業者，因未履行公平會2010年10月29日公結字第099004號結合案件決定書第五項及第八項負擔，合致公平交易法第39條第1項規定，處大富媒體、凱擘各新台幣5000萬元，共計新臺幣1億元罰鍰。

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約莫在2010年間，大富媒體為取得凱擘及其旗下12家有線電視系統，向公平會申報結合，當時公平會考量大富媒體與台灣大哥大集團間形式上雖屬不同經營主體，但其等關係密切，為確保結合後凱擘與台灣大哥大旗下有線電視事業彼此獨立經營，避免凱擘在有線電視系統、頻道代理的市場占有率增加，造成市場力量濫用或市場封鎖之疑慮，故於不禁止其結合之決定書中附負擔要求大富媒體、凱擘及其所屬12家有線電視系統如未經公平會同意，不得與其他有線電視系統共同經營，以及凱擘亦不得與其他有線電視頻道供應者聯賣、共同銷售頻道節目等13項負擔。該等負擔均是結合申報過程中大富媒體、凱擘主動提出將予以遵守，本會考量後始同意該結合案。

經公平會調查，凱擘公司旗下12家有線電視業者長期在未經公平會同意的情況下，與台灣大哥大集團的台固媒體旗下5家有線電視系統，以及浩鳴旗下2家有線電視系統業者，在基本頻道採購、頻道租賃、客戶服務等有線電視重要核心業務共同營運、共用人力資源；同時，凱擘在銷售代理之頻道節目過程中，也與台灣大哥大集團之優視傳播，以及浩緯、浩鳴等頻道代理商共同銷售頻道，顯未履行上述結合負擔內容。

公平會指出，因頻道代理商與有線電視系統屬上下游交易關係，凱擘透過旗下12家系統經營者與其他7家有線電視系統共19家共同經營，再與其他頻道代理業者聯賣頻道節目，已增強其在有線電視產業上下游的市場力量，而有市場力量濫用及市場封鎖之疑慮，例如得以增加其他頻道供應業者營運成本、迫使頻道代理商接受授權條件，或藉由控制頻道上下架等方式，擠壓弱勢頻道生存空間等，對於市場競爭秩序影響甚鉅。

公平會表示，凱擘之母公司大富媒體作為負擔履行義務人，卻任由凱擘與其他有線電視系統共同經營，並與其他頻道代理業者共同銷售頻道節目，未加以管理、監督。大富媒體及凱擘明知99年結合案之限制競爭疑慮至深，爰於當時自行提出獨立經營之相關承諾，並列為結合案件決定書之負擔內容，矢言恪守，本會始同意其等結合。

大富媒體、凱擘自應於結合後依承諾履行負擔，惟卻持續從事共同經營及聯賣行為，對於有線電視系統及頻道代理市場明顯產生不利之影響，公平會認為其違法行為應受責難程度甚高，爰決議依公平交易法第39條第1項規定，以法定最高罰鍰金額各新臺幣5,000萬元論處。

公平會表示，本案違法行為甚為隱晦，經多方審慎查證，始確認違法事證明確。公平會最後提醒，公平會作成結合案件決定後，仍會持續追蹤相關負擔執行情形，並不會因負擔時隔久遠而懈怠。參與結合事業如未履行結合案件決定書所附之負擔，依公平交易法第39條第1項規定，除罰鍰外，另可禁止結合、要求分設事業、處分股份、轉讓營業、免除職務或其他必要的處分，參與結合事業應切實守法。

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